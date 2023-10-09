Итоги дня: ОСК передана ВТБ, Нобелевская премия по экономике, проект бюджета Татарстана
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 9 октября:
- С утра субботы Израиль подвергается масштабным ракетным атакам из сектора Газа, наносимыми радикальным палестинским движением ХАМАС, объявившим о проведении операции против государства. Утром в воскресенье власти Израиля заявили, что страна находится в состоянии войны.
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и радикальное палестинское движение ХАМАС продолжают взаимные обстрелы. С 7 октября из сектора Газа было выпущено более 4 тыс. ракет. Днем власти Израиля заявили о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами на юге страны после атаки боевиков ХАМАС и намерении установить полную блокаду сектора Газа.
- По последним данным, число пострадавших в Израиле из-за боевых действий выросло до 2 506 человек, погибших — 800 человек, среди них один гражданин России. По меньшей мере еще четыре россиянина официально числятся в Израиле пропавшими без вести. Число палестинцев, погибших в результате ударов израильской армии, превысило 500 человек, из них 91 ребенок, ранены больше 2,7 тыс. человек. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с инструментами загранучреждений в регионах Ближнего Востока обеспечивает эвакуационные мероприятия для россиян, проинформировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
- Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»** в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем.
- Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, во второй раз прибыла в Карабах после проведения Азербайджаном «локальных антитеррористических мероприятий» на этой территории.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов главы государства из-за специальной военной операции или же их проведении с одной кандидатурой — действующим президентом Владимиром Путиным — заявил, что по указаниям последнего необходимо соблюдать все требования Конституции РФ, касающихся проведения президентских выборов.
- В Приволжском районе Казани при проведении земляных работ повредили теплопровод. Из-за этого без тепла остались 29 многоквартирных домов с общим количеством 11 470 человек. Под отключение попали два садика, школа и Республиканский специализированный дом ребенка.
- Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сроком на пять лет.
- Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры для достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников до конца года. Ответственными назначили премьер-министра страны Михаила Мишустина и глав регионов.
- Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым реализацию в республике проектов в сфере дорожного строительства. Р частности, речь идет о дальнейшем строительстве участков трасс М‑12 «Восток», М‑7 «Волга» и М-5.
- В Госсовет Татарстана внесли законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин добавил, что в следующем году доходную часть увеличат на 40 млрд рублей. Соответственно, планируется увеличение и расходной части.
- Власти Казани намерены подписать постановление об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года. В настоящее время документ находится на экспертизе. Доходы столицы за отчетный указ Татарстана составили 29,3 млрд рублей, а расходы — 30,1 млрд. Таким образом, образовался дефицит в размере 743,7 млн рублей.
- Сегодня в Казани приступил к работе новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Коллективу надзорного ведомства его представил первый заместитель Генпрокурора России Анатолий Разинкин.
- В Казани на сегодняшний день тепло получают 70% социальных объектов и 70% многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. В некоторые соцобъекты отопление подается с середины сентября. На сегодняшний день оно есть в 3 832 многоквартирных домах.
- За 2023 год в Татарстане построят и отремонтируют 4 070 объектов социально-культурной сферы — это новые школы, детские сады и так далее. Главная задача на следующий год — реализация приоритетных направлений социально-экономического развития.
- Бывший субподрядчик строительства скоростной трассы М-12 «Москва — Казань» Сергей Салихов, экс-директор и владелец компании «БСЛ Инжиниринг» получил статус обвиняемого в хищении бюджетных средств с проекта федеральной стройки. Следствие считает, что обвиняемый присвоил и потратил не менее 36 млн рублей.
- Учебные сборы по основам военной службы пройдут в Татарстане в октябре 2023-го — июне 2024 года. На них отправятся граждане, «для которых законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения».
- К началу зимы в Казани введут в эксплуатацию новые снегоплавильные пункты — один по ул. Несмелова, другой по ул. Портовой. На сегодняшний день в городе завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов. Также в следующем году в столице Татарстана в тестовом режиме для отслеживания уборки дорог от снега внедрят систему контроля «Монитор города».
- Управление министерства юстиции России по Татарстану выкупило комплекс из пяти административных зданий «Квартала юстиции» (ул. Хади Такташ, 124) у Государственного жилищного фонда при раисе республики. Стоимость сделки оценили почти в 949,2 млн рублей.
- Казанский Кремль за январь — август 2023 года посетили 3,3 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост турпотока зафиксировали и в музее чак-чака — там побывали свыше 33,5 тысячи человек (+19,4%).
- 8 октября на 79-м году жизни умер бывший председатель Госкомитета по кинематографии Татарстана, заслуженный работник культуры республики Зуфар Бухараев. Траурная церемония прощания состоится в Казани 10 октября в 9.00 в кинотеатре «Мир».
- Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин за «первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков».
Ключевые события 593-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника противника в 105-ти районах. Кроме того, в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены четырнадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Курдюмовка Донецкой Народной Республики, Пролетарка, Казачьи Лагери, Геническ Херсонской области, Токмак Запорожской области, Ольшана, Берестовое Харьковской области.
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Справка
*«Исламский джихад» — организация признана террористической и запрещена в России.
** «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
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