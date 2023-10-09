«Квартал юстиции» в Казани продали за 949 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление министерства юстиции России по Татарстану выкупило комплекс административных зданий «Квартала юстиции» (ул. Хади Такташ, 124) у Государственного жилищного фонда при раисе республики. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок.

Стоимость сделки оценили почти в 949,2 млн рублей.

Всего в контракте указывается 5 административных зданий и навес для автомобилей, общей площадью около 4,2 тыс. кв. метров. Уточняется, «Квартал юстиции» собираются выкупить вместе с мебелью, оргтехникой и элементами благоустройства территории.



Самое дорогое здание — «Административное здание №1 с конференц-залом» площадью 2 тыс. кв. м., оно оценивается в 424,1 млн рублей.

скриншот realnoevremya.ru / «Яндекс. Карты»

В июле раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с первым заместителем министра юстиции России Евгением Забарчуком и заместителем министра юстиции страны Олегом Свириденко вопросы взаимодействия Татарстана с федеральным Минюстом по ряду направлений, включая реализацию проекта «Квартал юстиции».

«Квартал юстиции» открылся в августе 2022 года. Он представляет собой комплекс зданий, выполненных в едином стиле. На его территории размещено Управление Министерства юстиции России по Татарстану, Центр бесплатной юридической помощи и Центр содействия развитию гражданских инициатив.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова