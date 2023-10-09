Сергей Лавров: Россия будет готова вывезти желающих из Палестины и Израиля

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы, в том числе устами президента Владимира Путина, многократно подтверждали нашу заинтересованность в обеспечении безопасности и Палестины, и Израиля. В Израиле огромное количество наших соотечественников проживает, мы озабочены их судьбой в нынешней ситуации и предпринимаем все, чтобы выяснить, есть ли среди них люди, которые нуждаются в помощи. Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию, — сказал он.

Сегодня утром стало известно, что израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС.

Кроме того, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о более чем 500 пораженных целях радикального палестинского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад»* в секторе Газа минувшей ночью.

Вчера представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что одной из приоритетных задач армии является эвакуация всех граждан на границе с сектором Газа и прекращение боевых действий на территории Израиля.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тысячи пострадали.



*«Исламский джихад» — организация признана террористической и запрещена в России



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Максим Кокунин