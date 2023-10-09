За 2023 год в Татарстане построят и отремонтируют более 4 тысяч объектов социально-культурной сферы

За 2023 год в Татарстане построят и отремонтируют 4 070 объектов социально-культурной сферы — это новые школы, детские сады и так далее. Об этом на заседании «Об утверждении Комплексного плана действий правительства РТ по реализации послания раиса РТ Государственному Совету РТ на 2024 год» рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.



Он обратил внимание, что «проводимый Год национальных культур и традиций дал импульс развитию декоративно-прикладного искусства и творчества, а также способствует укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, межнационального и межрелигиозного мира и согласия».

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что самая главная задача на 2024 год — реализация приоритетных направлений социально-экономического развития, обозначенных раисом республики Рустамом Миннихановым.

— Мероприятия плана направлены на динамичное развитие Татарстана и затрагивают не только отрасли экономики и социальную сферу, но и общеполитические направления, например, по повышению открытости и вовлеченности граждан в процесс управления, сохранения культуры, языков и традиций народов Татарстана. Нам предстоит целенаправленная работа в рамках Года научно-технологического развития, — сказал он.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов огласил ежегодное послание Госсовету республики о внутреннем и внешнем положении региона 14 сентября. Оно продлилось чуть больше часа.

В ходе послания Рустам Минниханов объявил 2024-й Годом научно-технологического развития. Кабмину поручено в течение месяца сформировать оргкомитет и в трехмесячный срок разработать и утвердить план основных мероприятий. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин