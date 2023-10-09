К началу зимы в Казани введут в эксплуатацию новые снегоплавильные пункты

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

К началу зимы в Казани введут в эксплуатацию новые снегоплавильные пункты. Об этом на «деловом понедельнике» заявил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— На сегодня ведётся строительство дополнительных снегоплавильные камер по ул. Несмелова и нового снегоплавильного пункта с двумя камерами плавления по ул. Портовая. К началу снегопадов оба объекта будут запущены, — сказал он.

Игорь Куляжев также рассказал, что в городе в этом году построили новую площадку для складирования снега на ул. Тэцевская. Ее общая площадь — 12 тысяч квадратных метров.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

По его словам, на сегодняшний день в городе завершается подготовка семи снегоплавильных пунктов. Они оснащены 11 приемными камерами, суммарная производительность которых оценивается в 15,6 тысячи кубометров в сутки, или около 6,5 тысяч тонн.

Напомним, общая площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день превышает 22 млн «квадратов». Из них почти 4 млн квадратных метров — тротуары.



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Татьяна Демина