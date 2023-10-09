Власти Татарстана определили даты учебных сборов по военной подготовке для школьников и студентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах, профессиональных училищах и учебных пунктах Татарстана в октябре 2023-го — июне 2024 года состоятся учебные сборы по основам военной службы. Распоряжение об их проведении подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

На сборы отправятся старшеклассники и учащиеся профтехучилищ — все те, для кого законодательством предусмотрена подготовка к военной службе на двух последних годах обучения.

Местом проведения сборов станут: центры спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Казани и Нижнекамске, «Ватан» — в Чистополе, такие же зональные центры, оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, там, где имеется возможность, — на базе воинских соединений. В столице республики базой для сборов станет Казанское танковое училище.

В июне планируются и сборы, которые пройдут только на базе центра «Патриот». Они продлятся 5 дней, а их участниками станут десятиклассники кадетских школ и кадетских школ-интернатов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022-м сборы для школьников проходили в сентябре, а для кадетов — в апреле 2023-го. Более того, весной прошлого года проведение таких же учебных сборов для школьников совпало с активными действиями в ходе СВО на Украине, что вызвало опасения родителей. Но беспокойство оказалось излишним. Такие учебные сборы в рамках предмета ОБЖ в 10-м классе проводятся ежегодно начиная с 2020 года.

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Максим Кокунин