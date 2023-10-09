В Казани для контроля за уборкой снега внедрят систему «Монитор города»

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В Казани в 2023 году в тестовом режиме для отслеживания уборки дорог от снега внедрят систему контроля «Монитор города». Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



— Эта платформа позволит не просто отслеживать рабочую технику, но и контролировать процесс уборки дорог и даст возможность предприятиям оперативно выстраивать наиболее оптимальные маршруты уборки, — рассказал он.

На сегодняшний день завершена корректировка операций по уборке дорог. Работников предприятий обучили пользованию системой.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Напомним, общая площадь убираемых дорог в Казани на сегодняшний день превышает 22 млн «квадратов». Из них почти 4 млн квадратных метров — тротуары.

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Татьяна Демина