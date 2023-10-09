В Израиле пропали без вести четверо россиян

По меньшей мере четыре гражданина России официально числятся в Израиле пропавшими без вести после нападения палестинской организации ХАМАС. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

— Поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь. Речь идет о девяти лицах, как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно. Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо, — рассказала она.

В посольстве России в Израиле добавили, что подтвержденной информации о гибели соотечественников у них нет.

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— Консульский отдел посольства России находится в контакте с родственниками этих людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам, — добавила Марина Рязанова.

На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии рассказали, что на юге Израиля, где развернулись боевые действия, нет российских туристов. Там добавили, что рейсы в аэропорт Бен-Гурион выполняются с задержками.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Он напомнил, что в последней стране проживает огромное количество россиян.

По последним данным, в результате эскалации конфликта пострадали больше двух с половиной тысяч граждан Израиля. Ранения средней тяжести получили 486 человек. Еще 353 раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Айрат Назипов