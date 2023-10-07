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Израильскую армию привели в состояние боевой готовности

09:12, 07.10.2023

Армия Израиля переведена в состояние боевой готовности на фоне массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Информация опубликована в соцсетях ВС Израиля.

Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.

В настоящее время начальник Генерального штаба Израиля проводит оценку ситуации.

В апреле самолеты Вооруженных сил Израиля атаковали сектор Газа после запуска оттуда девяти ракет. Четыре снаряда перехватила система ПРО «Железный купол», еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории.

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Айрат Назипов
Происшествия
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