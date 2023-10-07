Израильскую армию привели в состояние боевой готовности
Армия Израиля переведена в состояние боевой готовности на фоне массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Информация опубликована в соцсетях ВС Израиля.
Гражданских лиц в южных и центральных районах страны попросили укрыться в убежищах.
В настоящее время начальник Генерального штаба Израиля проводит оценку ситуации.
В апреле самолеты Вооруженных сил Израиля атаковали сектор Газа после запуска оттуда девяти ракет. Четыре снаряда перехватила система ПРО «Железный купол», еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым