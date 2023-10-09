Дефицит бюджета Казани за девять месяцев 2023 года составил 743 млн рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как выяснило «Реальное время», власти Казани намерены подписать постановление об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года. В настоящее время документ проходит экспертизу.

В нем указано, что с января по сентябрь доходы бюджета столицы Татарстана составили 29,3 млрд рублей, а расходы — 30,1 млрд. Таким образом, образовался дефицит в размере 743,7 млн рублей.



В апреле сообщалось, что за первый квартал текущего года доходы казанского бюджета достигали 6,9 млрд рублей, расходы — 8,5 млрд, а дефицит — 1,6 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2023 года доходы составили 20,1 млрд, расходы — 22 млрд, а дефицит — 1,9 млрд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце августа на XXIV сессии Казгордумы IV созыва одобрили внесение изменений в бюджет столицы Татарстана на 2023 год. В результате по доходам он составит 38,5 млрд рублей, по расходам — 43,8 млрд рублей. Дефицит таким образом составлял 5,2 млрд.



Напомним, 14 июня проходила XXIII внеочередная сессия Казанской городской думы. На ней расходную часть муниципального бюджета на 2023 год за счет остатков средств бюджета на начало года увеличили на 399 млн рублей.



Еще в январе доходы и расходы бюджета Казани на 2023 год были утверждены в размере 37,8 млрд рублей. Тогда в мэрии рассказывали, что по сравнению с прошлым годом бюджет столицы Татарстана уменьшился на 2 млрд, или на 5%. В 2022-м он достигал 39,8 млрд рублей, что на 7 миллиардов больше планируемой изначально суммы.



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Максим Кокунин