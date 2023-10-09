«Пять месяцев строили М-12 за свой счет»: как подрядчика «Волгадорстроя» арестовали за аванс на миллиард

Обвиняемый в растрате и злоупотреблении строитель считает дело политическим

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив кадров с М-12)

В Казани под домашний арест отправлен бывший субподрядчик строительства платной скоростной трассы М-12 Москва — Казань Сергей Салихов. По версии следствия, он нарушил более мягкую меру пресечения своей поездкой в Москву и давлением на свидетелей. Арбитраж по иску против стройфирмы «БСЛ Инжиниринг» арестовал активы компании в 1 млрд рублей. Та же сумма фигурирует в уголовном деле учредителя Салихова — по версии СК, он злоупотребил полномочиями при расходовании аванса на федеральную стройку и растратил не меньше 36 млн рублей. Сам учредитель при избрании меры пресечения назвал происходящее «бандитизмом с использованием власти» и рассказал о «подпольном» начале работ на М-12.

Версия СК: использовал средства аванса в 1 млрд на свои цели



По делу на миллиард не было ни задержания, ни ночевки в изоляторе, ни доставки на суд в наручниках. 36-летний Сергей Салихов пришел в Приволжский райсуд Казани в компании следователя и оперативника экономической полиции. Адвокат подъехал чуть позже.

Дело против экс-директора и владельца «БСЛ Инжиниринг» (далее — БСЛ) расследуется с 10 апреля 2023 года. Первоначально его возбудили по статьям о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч.1 ст.201 УК РФ). Через пару недель к ним добавилась и статья о невыплате зарплаты свыше двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

29 сентября бизнесмена перевели из подозреваемых в обвиняемые, причем зарплатный эпизод предъявлять не стали. По данным источников «Реального времени», в будущем он может быть прекращен — долги перед работниками почти погашены.

Почти полгода фигурант провел на свободе, с него взяли лишь обязательство о явке к следователю. А на прошлой неделе в суд поступило ходатайство о заключении его под домашний арест.



По версии СК, вопреки законодательству и условиям контракта Салихов (слева) организовал поставку материалов по заведомо завышенной стоимости с целью хищения бюджетных средств. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Суть обвинений суду изложил старший следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Искандер Субаев. 10 марта 2021 года был заключен контракт на строительство одного из татарстанских участков скоростной автодороги трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань — между генеральным подрядчиком ООО «СК «Автодор» (входит в Государственную компанию «Автодор») и субподрядчиком — казанским ООО «Волгадорстрой» (далее — ВДС). После чего «ВДС» заключило договор субсубподряда с компанией Салихова на сумму свыше 2 млрд рублей. В рамках этого договора на счета «БСЛ» с апреля 2021-го по март 2022-го поступили авансовые средства 1 млрд 204 млн рублей.

«Вопреки законодательству и условиям контракта Салихов организовал подготовку и поставку материалов по заведомо завышенной стоимости с целью хищения бюджетных средств, разработал схему хищения путем вывода на подконтрольные юрлица», — сообщил представитель СК. И добавил конкретики — похищенные 36 млн 140 тысяч рублей пошли, по версии следствия, на строительство личного дома обвиняемого, обустройство его квартиры и выплату зарплаты тем, кто выполнял эти работы. Эти действия квалифицированы как растрата. Причем, как уверяют источники «Реального времени», по результатам экспертиз, сумма ущерба по этому эпизоду может вырасти в разы.

Второй эпизод также касается прокладки трассы М-12. Из выступления Субаева следовало: обвиняемый «не обеспечил выполнение работ по полученному авансу», по расходованию средств не рассчитался, остаток не вернул: «Фактически использовал средства аванса на свои цели в ущерб интересам «Волгадорстроя», ГК «Автодор», тем самым причинив вред интересам государства».

Заметим, больше года назад «ВДС» подал в арбитраж иск к «БСЛ» на 1 млрд 55 млн рублей и указал, что аванс 1,2 млрд субподрядчик отработал всего на 149 млн рублей.

По словам Сергея Салихова, федеральная стройка в Татарстане стартовала... за пять месяцев до того, как генподрядчик СК «Автодор» по итогам тендера выбрал субподрядчиком «Волгадорстрой». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Впрочем, в уголовном деле сумму ущерба по данному эпизоду определят лишь по результатам ряда экспертиз — строительно-технических и бухгалтерских.

Третий эпизод дела следователь упомянул кратко: при наличии у компании свободных средств Салихов, по версии силовиков, уклонился от выплаты зарплаты подчиненным на 1 млн 522 тысячи рублей с апреля 2022-го по апрель 2023 года. При этом в январе 2023-го Следком сообщал о прекращении другого зарплатного дела против руководства «БСЛ Инжиниринг» в связи с погашением долгов перед рабочими на полмиллиона.

Салихов: «Против меня используют политический и административный ресурс»

Суду обвиняемый представился отцом троих детей, его младшей дочке всего 2 месяца, сыновьям 5 и 6 лет. А еще — индивидуальным предпринимателем и учредителем компании «БСЛ Инжиниринг» — с поста директора его сместил Арбитражный суд РТ, назначив конкурсного управляющего. В августе 2023-го компанию признали банкротом. За плечами у Сергея Салихова — два высших образования, первое получал в медицинском университете, второе — в КГАСУ, по профилю — строительство автодорог.

На вопрос судьи Ильнура Гарифуллина, признает ли бизнесмен свою причастность к обвинению, тот ответил категорично: «Конечно, нет. Ни в чем не признаю. У нас арбитражи идут, я взыскиваю задолженность в пользу предприятия. А свидетели — это лица, на которых я заявление в полицию написал».

По версии Салихова, эта история началась совсем не так, как считает следствие. С его слов, федеральная стройка в Татарстане стартовала... за пять месяцев до того, как генподрядчик СК «Автодор» по итогам тендера выбрал субподрядчиком «Волгадорстрой» и заключил с ним (в марте 2021-го) договор по строительству участка М-12 за 42 млрд рублей. В своем выступлении обвиняемый намекнул на некую коррупционную сторону стройки и сообщил о факте — «Волгадорстрой» еще в январе 2021-го, не будучи субподрядчиком, заключил с его фирмой договор по прокладке той же трассы с 630 по 701 километр через Кайбицкий и Апастовский районы Татарстана. Причем к работе «БСЛ Инжиниринг» приступил еще до подписания этого документа, в декабре 2020-го, то есть строили «в долг», уверяет застройщик:

— Мое предприятие первым из Татарстана вышло строить федеральный объект М-12. Ни задолженностей, ни кредитов не было, компания была полностью укомплектована техникой и всем необходимым для производства работ. И 5 месяцев мы строили трассу за свой счет — привлекли кредит в 75 млн рублей под залог недвижимости. Порядка 100 млн собственных средств вложили. Только в мае 2021-го получили первый аванс. Авансовые средства поступали ритмично, за каждое поступление мы отчитывались и, соответственно, получали следующий аванс.

В активе «Волгадорстроя» — 350 госконтрактов на 35,7 млрд рублей. Эта компания признана потерпевшей по делу субподрядчика Салихова. realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Салихова, в марте «ВДС», уже как полноправный субподрядчик М-12, заключил с его компанией новый договор на тот же объем работ. Всего «БСЛ» привлекла на будущий автобан 1,5 тысячи рабочих — своих и чужих. Опыт, по словам владельца, был: на протяжении трех лет его фирма строила все дороги в Ново-Савиновском и Авиастроительном районе, участвовала в возведении комплекса «Казаньэкспо», капремонте здания Миндортранса РТ и строительстве Большого Казанского кольца. Причем по последнему объекту оплата в «БСЛ» также поступала по договору с «ВДС». Но, по версии обвиняемого, его компании не доплатили 125 млн рублей…

«В начале 2022 года мы обратились в арбитраж с иском к «Волгадорстрою», после чего они расторгли с нами договор по М-12, не подписывали акты выполненных работ и теперь говорят: «Всю сумму аванса верни». Разбирательство по первой инстанции в Арбитражном суде РТ идет уже год и семь месяцев, нами подан встречный иск на 1,6 млрд рублей (с учетом новой ставки аванса в 70%, установленной заказчиком), а вступившего в силу решения пока нет, — пояснил ситуацию учредитель «БСЛ Инжиниринг». — Считаю, что ходатайство следователя направлено на то, чтобы ограничить меня от защиты своего бизнеса и прав, отстранить от участия в этих судах».

Ранее через журналистов издания «Совершенно секретно» попавший в немилость застройщик обнародовал ряд обстоятельств договора субподряда. Включая пункт о выплате «Волгадорстрою» за услуги подрядчика 12% от суммы договора с субчиком. «Они должны создавать условия для производства строительно-монтажных работ, обеспечивать временными дорогами, службами строительно-дорожного надзора, лабораториями. По факту этих услуг никто не оказывает», — пояснил «Реальному времени» Салихов в перерыве заседания.

По версии застройщика, де-факто проценты взимаются просто «за транзит» бюджетных средств, что легко обнаружить при изучении сметы.

В активе «ВДС» — 350 госконтрактов на 35,7 млрд рублей. Крупнейшие заказчики — ФКУ «Федеральное управление автодорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор») и ГКУ «Главтатдортранс» Миндортранса РТ. Специализация компании — строительство мостов и тоннелей, за прошлый год отчиталась в получении чистой прибыли под 900 млн рублей, в этом году за бюджетные деньги ремонтирует дорогу Казань — Йошкар-Ола, улично-дорожную сеть Зеленодольска и отвечает за содержание трассы М-7 «Волга». Директором и владельцем «ВДС» в открытых источниках указан Игорь Гранфельд.

Представитель СК Искандер Субаев обвинил бизнесмена в срыве следственных действий. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Обвиняемый Сергей Салихов на заседании суда изложил свою версию о теневых владельцах «Волгадорстроя» — назвал Айрата Миннуллина (по данным «Спарк-Интерфакс», он вышел из состава учредителей в 2020-м) и одного бывшего министра Татарстана. «Сейчас на меня оказывается как политическое, так и административное давление, мне связывают руки. Там есть и коррупционная составляющая, и по этому поводу я сделал заявления в компетентные органы», — сообщил экс-подрядчик большой стройки.

Претензии по части невыплаты зарплат он парировал заявлением — все погашено, просто «некоторые лица, злоупотребляя положением, нарисовали себе документы, и мы с ними судимся». Версию о растрате 36 млн рублей с выводом средств и строительством дома также отверг: «Я этот дом 10 лет строю уже, и еще не достроил».

По мнению бывшего главы «БСЛ Инжиниринг», в ранге директора и владельца коммерческой фирмы он сам вправе решать, как тратить поступившие на счет средства. По версии следствия, целевые средства из бюджета должны были идти только на стройку.

Ситуация не простая. Ведь федеральное законодательство просто не предусматривает такой кабальный для строителей вариант, как начало работы задолго до проведения торгов и расчет за «подпольные» работы задним числом.

Сорвал следственные действия ради визита на Лубянку?

Ходатайство о домашнем аресте представитель СК Искандер Субаев объяснил суду не столько тяжестью обвинений, сколько доводом о том, что Салихов уже сейчас создает помехи следствию.

«Получены сведения, что им оказывалось давление на двух свидетелей и потерпевшего из «Волгадорстроя», предпринимаются попытки в настоящее время скрыть и уничтожить документы по деятельности «БСЛ Инжиниринг», сообщил следователь и рассказал, что перед этим заседанием суда в СК планировалось изъять у обвиняемого телефон: «От выдачи он отказался, сказал — не знает, где он находится, что было запротоколировано».

Далее Субаев сообщил, что заранее уведомленный о проведении очных ставок 2—3 октября Салихов в указанные дни не явился. Потому что в воскресенье, 1 октября, убыл в Москву и вернулся лишь в среду. «Об уважительной причине и своем отъезде не сообщил. Следственные действия были сорваны», — констатировал следователь и попросил отправить обвиняемого под домашний арест до 10 декабря. К этому сроку в СК надеются получить результаты девяти экспертиз по данному делу и данные от 25 контрагентов бывшего субподрядчика работ на М-12.

Старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина ходатайство следствия поддержала. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Также на заседании прозвучали данные от «Волгадорстроя», что бывший партнер скрыл имущество, которое могло пойти на погашение гражданского иска. Нюанс в том, что в качестве обеспечительных мер арбитраж Татарстана больше года назад наложил аресты на активы компании Салихова и блокировал попытки юристов «ВДС» расширить объем арестованного новыми счетами и стройтехникой. Свое решение суд объяснил соразмерностью исковых требований и уже принятых обеспечительных мер. Апелляционная инстанция с этим согласилась, но это не мешает субподрядчику стройки претендовать на имущество «субсубчика» в уголовном процессе.

В финале своего выступления следователь попросил приобщить к материалам дела свидетельства о рождении детей обвиняемого и приговор Салихову 2013 года по делу о нарушении авторских прав. Та судимость давно погашена.

Старший помощник прокурора Приволжского района Анна Буканина ходатайство следствия поддержала.

— Ни от кого не бегал и не срывал следственные действия. Повестка мне не вручалась. Я предупреждал следователя — мне необходимо в Москву. Там я ходил в центральный аппарат ФСБ России — это зафиксировано на центральной проходной — общался с несколькими сотрудниками и приобщил заявление, поделился с судом Сергей Салихов.

А далее дал понять, что заявил в ФСБ и о своем деле, и о фактах коррупции, представив в подтверждение ряд доказательств и виртуальный доступ к данным своего телефона. Обвиняемый пояснил суду — ранее уже выдал сотрудникам экономической полиции свой «айфон», причем в разблокированном виде. И подтвердил — второй телефон с деловой перепиской и подтверждением неких взяток предоставить следствию не смог.

Адвокат обвиняемого Вячеслав Прокофьев сообщил, что давлением свидетели считают факт обращения его клиента в полицию. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Доступ к этому телефону у правоохранительной системы РФ имеется, и у наших определенных структур в Татарстане», — сообщил он. Со стороны напрашивался вывод, что Салихов опасается утраты этого важнейшего доказательства. Впрочем, о недоверии казанским силовикам он ни слова не сказал.



«Я не маленький мальчик, чтобы с неизвестных телефонов звонить!»

Адвокат Вячеслав Прокофьев назвал доводы в пользу домашнего ареста надуманными. И прошелся по показаниям двух свидетельниц, на которых якобы оказывалось давление. «Свидетель С. указывает: «Салихов в январе 2023-го (за четыре месяца до возбуждения дела) стал оказывать на меня давление и угрожать забрать автомобиль». Речь об автомобиле, который принадлежал компании». «И принадлежит», — дополнил речь своего защитника бизнесмен.

В перерыве заседания обвиняемый уточнил — высшее руководство его компании «всегда ездило на люксовых иномарках», но в период потрясений нашлись пара желающих оставить служебные машины себе: «Они их на себя переоформили и вывели «Лексус» и «Киа», а главбух расписалась. Я претензии направлял, писал заявления в полицию. В итоге машину у моего бывшего зама изъяли в Мариуполе...»

— Обратим внимание на допрос Р. Она считает давлением тот факт, что Салихов обратился с заявлением в правоохранительные органы. Это его законное право, — заметил адвокат.

«Сейчас не стал бы иск подавать, простил бы им эти 125 миллионов», — говорит Сергей Салихов. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Его клиент добавил красок в эту историю: «Поступают им, видите ли, якобы какие-то звонки с неизвестного номера и молчат в трубку. И они воспринимают это как угрозу... Я не маленький мальчик, чтобы с неизвестных номеров звонить! И все это можно установить по биллингу и другим образом, 21 век все-таки. Были ли вообще эти звонки?!»

Защитник обвиняемого поставил под сомнение и утверждение следователя о сокрытии имущества, предположив, что оно основано лишь на показаниях гендиректора «ВДС». «Эти транспортные средства были реализованы в ходе предпринимательской деятельности «БСЛ Инжиниринг» еще до возбуждения дела, но никак не после», — заметил адвокат. Сам Салихов сообщил, что после отстранения от стройки было лишь два варианта — ждать пока лизинговые компании заберут эту технику за неоплату либо продавать ее и производить полный расчет по лизингу. Он выбрал второй вариант и считает его правильным.

Согласно материалам арбитражного дела о банкротстве «БСЛ», в настоящее время сделки по отчуждению строительной техники оспаривает арбитражный управляющий компании. Инициатором банкротства стал «Татсоцбанк».

В финале заседания Приволжского райсуда бизнесмен просил не ограничивать его свободу, дать возможность работать и обеспечивать жену с тремя детьми, а еще отстаивать свои права в арбитражах.

После удаления судьи в совещательную комнату журналист «Реального времени» поинтересовалась у Сергея Салихова — осознавал ли он риски в 2022 году, когда подавал претензию к «Волгадорстрою», и поступил бы так же сейчас? «Сейчас не стал бы подавать, простил бы им эти 125 миллионов. Ведь слов нет от того, что происходит. Это бандитизм с использованием власти. Пришел на стройку с деньгами, упакованный техникой и людьми... И вот теперь здесь, на скамье подсудимых сижу», — сказал он.

Адвокат Вячеслав Прокофьев добавил: представители СК «Автодор», генподрядчика стройки М-12, претензий компании Салихова не предъявляли — подписывали акты приемки работ. И вся это документация давно передана следственным органам.

Приволжский суд Казани отправил учредителя «БСЛ Инжиниринг» под домашний арест.

Ирина Плотникова