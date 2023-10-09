Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов приступил к обязанностям в Казани

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня в Казани приступил к работе новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. Коллективу надзорного ведомства его представил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин. В мероприятии принимал участие раис Татарстана Рустам Минниханов.



— Во многом положительные результаты нашей деятельности достигнуты благодаря совместной плодотворной работе с правоохранительными органами республики, в том числе и прокуратурой. Хочу поблагодарить всех работников ведомства за труд, самоотдачу и профессионализм. На постоянном контроле ведомства находится широкой круг вопросов по защите прав и законных интересов граждан и бизнеса. Прокурор должен быть надежной защитой. Самое пристальное внимание должно уделяться надзору в части реализации национальных проектов и республиканских программ, — сказал глава республики.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В ответ Суяргулов поблагодарил за оказанное доверие и назначение, а также высказался о республике.

— Татарстан — регион с мощным экономическим потенциалом, историческим наследием и разнообразными традициями. Но главное богатство любого региона — это его люди. Судя по впечатляющим достижениям республики, ее население отличается трудолюбием, настойчивостью и стремлением к прогрессу. Вижу своими задачами обеспечение верховенства закона, справедливости, взаимного и уважительного отношения государства и общества, защиту прав и свобод каждого жителя Татарстана, а также эффективное отстаивание интересов государства, — приводит его слова пресс-служба раиса Татарстана.



По данным источников «Реального времени», в Казань Альберт Суяргулов прибыл из Санкт-Петербурга в минувшую пятницу — через неделю после выхода указа президента РФ о назначении. Тем же решением Владимир Путин поручил теперь уже бывшему прокурору РТ Илдусу Нафикову возглавить прокуратуру Марий Эл. Ранее кандидатуры обоих поддержали члены профильных комитетов Совета Федерации РФ.

Новому прокурору Татарстана чуть за 40. Выпускник двух питерских вузов — Военно-морского института и государственного университета. После окончания последнего, в 2010-м, приступил к службе в надзорном ведомстве — помощником Всеволожского городского прокурора в Ленинградской области. Позднее перешел в областную прокуратуру — работал в отделах по надзору за соблюдением прав и свобод граждан и надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы.

Уже в 2012-м занял пост зампрокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, а через два года занял такую же должность в Курортном районе Северной столицы. С 2017-го работает в центральном аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга, пришел туда на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но вскоре был повышен до начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Этот пост он оставил в декабре 2022-го, пересев в кресло заместителя прокурора Санкт-Петербурга.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В прошлом году Суяргулову досрочно присвоили классный чин старшего советника юстиции. В числе его наград есть именное оружие, медаль «Адмирал Флота Советского Союза С.Г. Горшков» и грамота генпрокурора РФ.

В прокуратуре Северной столице Суяргулов курировал управление надзора за исполнением федерального законодательства и управление по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах.

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Ирина Плотникова