В Израиле число пострадавших из-за боевых действий выросло до 2 506

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше двух с половиной тысяч граждан Израиля пострадали после нападения палестинской организации ХАМАС. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на местный Минздрав.

Уточняется, что 353 раненых находятся в тяжелом состоянии. Ранения средней тяжести получили 486 человек.

По информации радиостанции Kan, число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля возросло до 800.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Конфликт между сторонами разгорелся в минувшую субботу. Утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет.

Крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале «контртеррористической» операции в секторе Газа. Ее назвали «Железные мечи».

Сегодня утром стало известно, что израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков ХАМАС.



Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Он напомнил, что в последней стране проживает огромное количество россиян.



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Айрат Назипов