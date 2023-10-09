Алексей Песошин обсудил с главой Росавтодора новые проекты на территории Татарстана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым. Они обсудили реализацию в республике проектов в сфере дорожного строительства, сообщает пресс-служба раиса региона.

На встрече Алексей Песошин и Роман Новиков затронули вопросы, касающиеся дальнейшего строительства участков трасс М‑12 «Восток», М‑7 «Волга», М-5 и так далее.

Роман Новиков обратил внимание, что дорожная отрасль — самая устойчивая, и все задачи, которые поставлены перед ней, выполняются. Он поблагодарил Татарстан за динамику выполнения работ в этой сфере в рамках национальных проектов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, новый участок федеральной трассы М-12 «Восток» в Чувашии планируется открыть в ноябре 2023 года. Экономический эффект от строительства трассы в Татарстане оценивается в 146 млрд рублей. Макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.



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Максим Кокунин