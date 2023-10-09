Владимир Путин подписал указ о передаче в управление ВТБ контрольного пакета акций ОСК

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/На встрече с министром культуры Ольгой Любимовой

Президент России Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

— Принять предложение правительства РФ о передаче в доверительное управление Банку ВТБ (ПАО г. Санкт-Петербург) находящихся в федеральной собственности 100% акций АО «Объединенная судостроительная корпорация» сроком на пять лет без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями, не предусматривающего вознаграждения — гласит документ.

В шестимесячный срок Кабмин должен обеспечить заключение договора. В нем будут определены «ключевые показатели эффективности доверительного управления акциями указанного акционерного общества, обязательства по их выполнению и условия досрочного прекращения доверительного управления».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.

В августе Владимир Путин поддержал предложение правительства передать контрольный пакет акций ВТБ. Было решено передать 100% акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет.

Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хорошо знает ОСК с самого начала ее создания — «тесно работает» и с корпорацией, и с входящими в нее предприятиями, а потому осведомлен о проблемах, в том числе касающихся финансирования.



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Айрат Назипов