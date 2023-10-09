Талибы* в Афганистане открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем
Представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* в Афганистане официально открыли воздушный коридор между Кабулом и Шанхаем, приводит «РИА Новости» заявление афганских и китайских властей.
И. о. заместителя премьер-министра временного правительства Афганистана по экономическим вопросам Мулла Брадар подчеркнул, что достигнутый Афганистаном экономический прогресс — это результат работы деловых кругов страны.
В ходе церемонии он также выразил благодарность странам, намеренным усиливать двусторонние экономические и торговые отношения с Афганистаном.
В Казани прошло 5-е заседание Московского формата консультаций по Афганистану. На нем и. о. обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана, член руководства запрещенного в России движения «Талибан»* Амир Хан Муттаки заявил, что его страна имеет «мощный потенциал для развития международного сотрудничества». Он обратил внимание, что власти рассчитывают, что «страны воспользуются этим предложением, учитывая свои национальные интересы».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
Справка
* «Талибан» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Запрещена в России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым