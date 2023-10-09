Армия Израиля заявила об ударах по 500 целям в секторе Газа за ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о более чем 500 пораженных целях радикального палестинского движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в секторе Газа минувшей ночью, сообщили в пресс-службе армии.

— Ночью истребители и вертолеты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что были атакованы семь командных центров ХАМАС и командный центр «Исламского джихада». Армия также нанесла удары по многоэтажным зданиям, «в одном из которых находилась резиденция Рухи Маштаа — секретаря ХАМАС и члена группы принятия решений организации, где находился командный центр ХАМАС, из которого он помогал руководить проникновением в Израиль».

Помимо этого, были нанесены удары по трем террористическим тоннелям в районе Бейт-Хануна, «два оперативных объекта ХАМАС были атакованы самолетом, один из них находился внутри мечети».

— ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций, — подчеркнули в армейской пресс-службе.

Вчера представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что одной из приоритетных задач армии является эвакуация всех граждан на границе с сектором Газа и прекращение боевых действий на территории Израиля.

В субботу утром Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более 2 тысяч ракет. Число погибших в Израиле в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС превысило 300 человек, более 1,5 тысячи пострадали.



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Илина Хакимова