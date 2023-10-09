Законопроект о республиканском бюджете внесли в Госсовет Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Госсовет Татарстана внесли законопроект о республиканском бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. В скором времени документ передадут на предварительное рассмотрение в профильные комитеты.

— Законопроект о бюджете сейчас изучается депутатами. Как и в прежние годы, мы увеличиваем доходную часть бюджета, в 2024 году — практически на 40 млрд рублей, соответственно увеличивается и расходная часть, — прокомментировал пресс-службе Госсовета председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он уточнил, что основные направления бюджетной политики определены в целом на федеральном уровне, это задачи, связанные со спецоперацией, решением социальных вопросов, технологическим перевооружением промышленности, реализацией инновационных проектов и т. д. Также остается неизменной реализация федеральных и государственных программ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Ситуация остается напряженной, поскольку продолжается действие санкций, но нужно сказать, что промышленность работает, и прогноз на предстоящий трехлетний период, судя по запланированным доходам, оптимальный. Расходы будут обеспечены доходами, резкого роста дефицита не ожидается, — озвучил мнение Якунин.

Планируется, что 19 октября в Госсовете пройдут парламентские слушания. До этого, ориентировочно 17 октября, в режиме ВКС пройдет республиканское совещание с муниципалитетами. До 24 октября проект основного финансового закона республики планируют рассмотреть во всех парламентских комитетах по профильным направлениям, а затем на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам будет дано сводное заключение по бюджету. После детального обсуждения законопроект о бюджете пройдет процедуру трех чтений.

В июле раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в республиканский закон «О бюджете Республики Татарстан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Им увеличены доходы и расходы. Доходы бюджета Татарстана на 2023 год увеличены на 21,5 млрд рублей. По итогу они должны составить 370,5 млрд рублей. Расходы татарстанского бюджета на текущий год также увеличиваются. Они ожидаются в размере 415,9 млрд рублей. Дефицит должен составить 45,4 млрд рублей.

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Айрат Назипов