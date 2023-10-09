Миссия ООН во второй раз прибыла в Карабах

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Миссия ООН, занимающаяся изучением гуманитарной ситуации и потребностями населения, прибыла в Карабах. Об этом сообщает азербайджанское информационное агентство APA.

Уточняется, что утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).

Это уже вторая поездка организации в Карабах после проведения Азербайджаном «локальных антитеррористических мероприятий» на этой территории. Первая поездка была организована 1 октября.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Целью операции являлось восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе». К полудню 20 сентября сторонам конфликта удалось достичь договоренности о прекращении огня. В конце сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении своего существования.



На прошлой неделе российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.



Однако, как рассказал один дипломатический источник, Москва не обсуждает с Баку и Ереваном вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха.

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Максим Кокунин