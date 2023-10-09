В Казани из-за аварии без тепла остались 29 многоквартирных домов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Приволжском районе Казани при проведении земляных работ повредили теплопровод. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, по этой причине под отключение попали 29 многоквартирных домов с общим количеством жильцов 11 470 человек:

пр. Победы, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 46б;

ул. Ю. Фучика, 49, 51, 53, 55, 55а, 69, 71, 75, 79, 83, 87, 91;

ул. Р. Зорге, 66в, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86.

Также без тепла остаются два детских сада (№25 на ул. Ю. Фучика, 57 и №43 на ул. Р. Зорге, 66в), гимназия №19 (пр. Победы, 48) и Республиканский специализированный дом ребенка (ул. Ю. Фучика, 73).

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Как рассказали в МЧС, сообщение от диспетчера АО «Татэнерго» поступило в 17:06. Сейчас организовано взаимодействие с организацией и Минстроем Татарстана.

Закончить аварийные работы планируют к 21:00 9 октября. Всего для проведения аварийных работ привлечены 13 человек и шесть единиц техники.

В Казани на сегодняшний день тепло получают 70% социальных объектов и столько же многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. Как рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин, отопление на сегодняшний день есть в 3 832 многоквартирных домах. Некоторые соцобъекты, по его словам, получают тепло по заявкам с 14 сентября.

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Айрат Назипов