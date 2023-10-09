В Казани возбуждено дело о растрате и злоупотреблении при строительстве трассы М-12

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», статус обвиняемого в хищении бюджетных средств получил бывший субподрядчик строительства скоростной трассы М-12 «Москва-Казань» Сергей Салихов, экс-директор и владелец компании «БСЛ Инжиниринг».



Всего в деле подрядчика — три эпизода. На заседании по мере пресечения вину он отрицал.

Для выполнения работ на трассе компания Салихова в 2021-2022 годах получила из бюджета аванс 1,2 млрд рублей. По версии силовиков, не все средства пошли на федеральную стройку, при этом отчет о полном расходовании средств не был представлен, а неотработанный аванс не возвращен. По данному эпизоду бывшему директору вменяют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.





realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следствие полагает, что из указанного аванса обвиняемый присвоил и потратил не менее 36 млн рублей на строительство своего дома и обустройство квартиры, а также зарплату привлеченных к этим работам людей. Этот эпизод дела квалифицирован как растрата в особо крупном размере.

Одновременно с этим бывшему субподрядчику работ на М-12 предъявляют невыплату зарплаты сотрудникам «БСЛ Инжиниринг» на сумму 1,5 млн рублей при наличии средств на иные расходы компании.

По решению казанского суда подрядчик помещен под домашний арест. В суде он назвал происходящее «бандитизмом с использованием власти».



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Ирина Плотникова