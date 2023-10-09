Турпоток в Казанский Кремль увеличился на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Казанский Кремль за январь — август 2023 года посетили 3,3 млн человек, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Увеличение числа гостей по итогам первых восьми месяцев этого года зафиксировали в других казанских местах. Например, в музее чак-чака побывали свыше 33,5 тысячи человек — на 19,4% больше, чем в январе — августе 2022 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Музей «Городская панорама» за восемь месяцев посетили более 45 тысяч человек. Это на 11% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

Напомним, за январь — март 2023 года Казанский Кремль посетили почти 666 тысяч человек. Это на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина