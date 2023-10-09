После атаки ХАМАС на Израиль погиб россиянин

Один россиянин погиб в Израиле в результате атаки палестинской организации ХАМАС на страну. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на посольство.

— С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18.00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств, — сказано в сообщении.



Ранее сообщалось о четырех пропавших россиянах после нападения ХАМАС. Также в посольство обратились родственники еще пятерых россиян. Они заявили, что не могут установить с ними связь.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна готова эвакуировать из Палестины и Израиля тех, кто пожелает уехать. Он напомнил, что в последней стране проживает огромное количество россиян.

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Айрат Назипов