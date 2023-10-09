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Отопление в Казани получают по 70% соцобъектов и многоквартирных домов

08:50, 09.10.2023 1
Отопление в Казани получают по 70% соцобъектов и многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на сегодняшний день тепло получают 70% социальных объектов и 70% многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Он уточнил, что отопление на сегодняшний день есть в 3 832 многоквартирных домах. Некоторые соцобъекты, по его словам, получают тепло по заявкам с 14 сентября.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Искандер Гиниятуллин напомнил, что отопительный сезон в Казани в этом году стартовал 5 октября. В прошлом году он начался 26 сентября.

Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:09
    Вишневского 59 , отопления в доме нет, жуткий холод в квартире!
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