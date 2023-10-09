Отопление в Казани получают по 70% соцобъектов и многоквартирных домов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на сегодняшний день тепло получают 70% социальных объектов и 70% многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе отопления. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Он уточнил, что отопление на сегодняшний день есть в 3 832 многоквартирных домах. Некоторые соцобъекты, по его словам, получают тепло по заявкам с 14 сентября.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Искандер Гиниятуллин напомнил, что отопительный сезон в Казани в этом году стартовал 5 октября. В прошлом году он начался 26 сентября.



Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Татьяна Демина