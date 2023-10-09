Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета Королевской академии наук.
— Лауреат премии по экономическим наукам этого года Клаудия Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Просматривая архивы, собирая и корректируя исторические данные, Голдин смогла представить новые и зачастую удивительные факты. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей, — говорится в публикации.
Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года объявлена иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргес Мохаммади. Награда присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».
Нобелевскую премию в области литературы в этом году присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».
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