Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование женского труда

Фото: скриншот видео от realnoevremya.ru

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета Королевской академии наук.

— Лауреат премии по экономическим наукам этого года Клаудия Голдин представила первый всеобъемлющий отчет о доходах женщин и их участии на рынке труда на протяжении веков. Просматривая архивы, собирая и корректируя исторические данные, Голдин смогла представить новые и зачастую удивительные факты. Тот факт, что выбор женщин часто был и остается ограниченным браком и ответственностью за дом и семью, лежит в основе ее анализа и объяснительных моделей, — говорится в публикации.



Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года объявлена иранская активистка и вице-президент правозащитной организации Наргес Мохаммади. Награда присуждена «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех».



Нобелевскую премию в области литературы в этом году присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе «за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».



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Максим Кокунин