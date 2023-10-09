Президент России поручил выполнить цели по зарплатам бюджетников до конца года
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям принять меры для достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников до конца года. Информация опубликована на сайте Кремля.
— Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить в полном объеме по итогам 2023 года достижение... целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, — сказано в поручении.
Доклада по этой теме российский лидер ожидает до 20 октября. Ответственными по этому вопросу назначили премьер-министра страны Михаила Мишустина и глав регионов.
Речь идет о тех, кто работает в соцобеспечении населения, здравоохранении, образовании, культуре и науке.
В сентябре Владимир Путин подписал указ о повышении на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих. Им повысили зарплату с 1 октября.
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