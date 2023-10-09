В Кремле прокомментировали идею Рамзана Кадырова перенести выборы президента России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе выборов главы государства из-за специальной военной операции. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Исходим из слов Путина о выборах в ходе СВО, он говорил о соблюдении требований Конституции, — сказал Дмитрий Песков.

Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России из-за спецоперации или же провести их с одним кандидатом на прошлой неделе.

— Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну, — сказал он.

взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Глава Чечни Рамзан Кадыров

Тогда же в Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании действующего главы государства Владимира Путина в ноябре. Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.



Выборы президента России в 2024 году пройдут весной. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».



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Максим Кокунин