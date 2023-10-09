Умер бывший руководитель Госкино Татарстана Зуфар Бухараев — церемония прощания состоится 10 октября

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

8 октября на 79-м году жизни умер бывший председатель Госкомитета по кинематографии Татарстана, заслуженный работник культуры республики Зуфар Бухараев. Об этом сообщили в «ТатарКино».

Траурная церемония прощания с Зуфаром Бухараевым состоится в Казани 10 октября в 9.00. Она пройдет в кинотеатре «Мир» по ул. Достоевского, 30.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Зуфар Бухараев родился 7 апреля 1945 года. Он руководил Молодежным центром Казани вплоть до 1994 года. Позднее Зуфар Бухараев возглавил Госкомитет по кинематографии. Коллеги называют его идейным вдохновителем фестиваля Мусульманского кино «Золотой Минбар».



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Айрат Назипов