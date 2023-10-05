Итоги дня: выступление Путина на «Валдае», приезд президента Узбекистана в Казань, военная база РФ в Абхазии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 5 октября:
- Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодняшняя тема встречи — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». В своей речи российский лидер затронул практически все изменения в мире, которые произошли за последние 20 лет. Основные тезисы — в материале «Реального времени».
- В частности, глава государства заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. Также президент подчеркнул, что его страна выступает за равноправие всех государств. Помимо этого, Путин заверил, что бюджет России справляется и в будущем справится с проведением специальной военной операции. Российский лидер высказался и о крушении самолета Евгения Пригожина. Он подчеркнул, что внешнего воздействия на самолет руководства компании «Вагнер» не было, а «в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат».
- В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России. Он должен синхронизовать изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.
- Всемирный банк прогнозирует рост внутреннего валового продукта России на 1,6% в 2023 году. Аналитики считают, что рост ВВП в 2024 году может составить 1,3%. В 2025-м Всемирный банк ожидает увеличения ВВП России на 0,9%.
- По приглашению Владимира Путина в Россию с визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Начал он его с Казани. В столице Татарстана он обсудил с раисом республики Рустамом Миннихановым совместные проекты. Напомним, что накануне в Казани прошел III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В нем приняли участие более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана.
- Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России.
- Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили задержание бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна. Ему предъявили обвинение в развязывании агрессивной войны и терроризме.
- Вахитовский райсуд Казани обязал Минфин России выплатить 1 млн рублей бывшему врио руководителя ФГУ «Средволгаводхоз» Артему Филиппову. Это компенсация морального вреда за его незаконное привлечение к уголовной ответственности с водворением в СИЗО. Сам оправданный оценил моральный вред в 6,5 млн рублей.
- Решение о начале отопительного сезона приняли все муниципалитеты Татарстана. Запущено 2 096 котельных — 65% от их общего количества. Отопление есть более чем в трети многоквартирных домов — в 7 044. Отопительный сезон стартовал и в Казани. Норматив подачи тепла в многоквартирные дома — 2 недели. На сегодняшний день подключены к отоплению 49% школ, детских садов и больниц.
- Специалисты МВД России устранили технический сбой информационных ресурсов, обеспечивающих деятельность межрайонных регистрационных подразделений ГИБДД. В настоящее время предоставление всех госуслуг возобновлено.
- Проект беспилотных канатных дорог в столице Татарстана реанимировали в этом году на форуме Kazan Digital Week. Говорить о нем начали 10 лет назад, реализовать хотели к 2021 году, но вмешались санкции — зарубежное оборудование стало недоступным. Теперь подрядчика рассчитывают найти в Самаре. Предложены три потенциальные локации. По словам авторов проекта, идет процесс бизнес-планирования. Объем инвестиций пока не раскрывается.
- В Татарстане 7—10 октября ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления «в связи с выходом на Европейскую территорию России активных североатлантических циклонов».
- Татарстан вошел в перечень пилотных регионов России для разработки госпрограмм научно-технологического развития. Всего в списке 21 российский регион.
- Кабмин Татарстана образовал правительственную межведомственную комиссию по реализации в республике национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Ее возглавил премьер-министр региона Алексей Песошин.
- Татарстанский санаторий «Бакирово» занял 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации оздоровительного туризма по экономическим показателям здравниц. Тем временем не чуждый республике крымский «Форос» рухнул сразу с 17-й на на 37-ю позицию. Об этом стало известно по итогам Всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны», где российская Ассоциация оздоровительного туризма презентовала 8-й рейтинг «Топ-100 лучших российских здравниц по инвестпривлекательности». Эксперты оценивали не качество отдыха и отзывы пациентов, а экономику и масштабы бизнеса: загрузку номерного фонда, производительность труда, рентабельность EBIT, отношение долга к выручке, динамику выручки в 2022 году по отношению к 2021-му.
- Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. Средняя температура поверхности составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года.
- Преподаватель математики из татарстанского «Лицея Иннополиса» Арман Костанян стал призером конкурса «Учитель года России — 2023». Победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский.
- Сегодня по всей России отмечался — День учителя. Педагогов поздравил российский президент Владимир Путин, а также раис Татарстана Рустам Минниханов. Они оба пожелали учителям здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов.
Ключевые события 589-го дня специальной военной операции на Украине:
- Потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, заявил Владимир Путин. Также ВСУ потеряли 557 танков и почти 1 900 различных бронемашин.
- В Минобороны России заявили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки украинских подразделений в районах населенных пунктов Красногоровка и Первомайское Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 25-й воздушно-десантной, 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Тимковка и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение штурмовым отрядам 58-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Никольское, Новомихайловка Донецкой Народной Республики и отразили атаку 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, а также два автомобиля.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: авиационная управляемая бомба JDAM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
- Кроме того, уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременец, Берестовое Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка, Пролетарка Херсонской области, Пологи, Мирное Запорожской области, Таволжанка Харьковской области и Сватово Луганской Народной Республики.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесТехнологииЭкономикаБюджет
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