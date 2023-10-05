Поправки в закон о выборах президента России внесли в Госдуму

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Госдуму внесли поправки в закон о выборах президента России, заявил глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

— Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, — сказал он.

По словам парламентария, это «точечная донастройка системы, которая была необходима», уточняет ТАСС.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Он также объяснил, что по действующему избирательному законодательству выборы российского президента должны состояться в середине марта 2024 года, однако окончательное решение о дате выборов будет принято Совфедом в этом декабре.

В ряде российских СМИ несколько дней назад появилась информация о том, что в ноябре будет объявлен старт неформальной президентской кампании нынешнего российского лидера Владимира Путина, приуроченный к открытию Международной выставки-форума «Россия». Согласно одному из возможных сценариев, глава государства может публично объявить о своем выдвижении на новый срок.

Однако позже в Кремле заявили, что не располагают информацией о старте президентской кампании Путина в ноябре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему об этом ничего не известно.



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Илина Хакимова