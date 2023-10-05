Экс-главе непризнанной НКР Арутюняну предъявили обвинения в развязывании агрессивной войны и терроризме

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердила задержание бывшего руководителя непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араика Арутюняна, передает ТАСС.

Как уточняет издание, бывшему главе Нагорного Карабаха предъявили обвинения в развязывании агрессивной войны и терроризме.

В Telegram-канале Генпрокуратуры республики уточнили, что Арутюняна также обвинили в финансировании и обучении наемников, нарушении международного гуманитарного права и отдаче преступных приказов во время вооруженного конфликта, организации деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, и обеспечении их оружием.

— 3 октября текущего года Араик Арутюнян был задержан Службой госбезопасности в городе Ханкенди, ему предъявлено обвинение в нарушении требований Уголовного кодекса, — сказано в сообщении.



Во вторник в СМИ появилась информация о том, что бывшие руководители непризнанной НКР Аркадий Гукасян, Бако Саакян и, в том числе, Араик Арутюнян, а также бывший спикер парламента НКР Давид Ишханян задержаны Службой государственной безопасности Азербайджана.



Напомним, экс-главу правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке проехать в Армению. Его доставили в Баку. Варданяну предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны, за что грозит до 14 лет лишения свободы.

Спустя три дня генпрокуратура Азербайджана сообщила о задержании экс-министра иностранных дел и бывшего помощника президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давида Бабаяна. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

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Илина Хакимова