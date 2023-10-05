Половину социальных учреждений Казани подключили к отоплению

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин рассказал, что на сегодняшний день 49% школ, детских садов и больниц подключены к отоплению. Почти все 8 тысяч многоквартирных домов города и 853 социальных объекта получили паспорта готовности к пуску тепла, сообщается на сайте мэрии.

Отопление в дома Казани в этом году дали на десять дней позже, чем в 2022-м, из-за теплой сентябрьской погоды. В эти выходные ожидаются минусовые температуры.

— Мы еще пока не достигли порога в +8 градусов в течение 5 суток подряд, но, учитывая прогноз на выходные дни, когда ночью ожидаются минусовые температуры, мы решили начать отопительный сезон немного раньше. Нужно определенное время, чтобы раскрутить всю систему — выстроить гидравлику, температурный режим. Начало подачи тепла сегодня даст возможность «зайти» в предстоящие холода с комфортной температурой в квартирах и помещениях, в то же время не даст излишнего перерасхода тепла и не сильно скажется на платежной нагрузке горожан, — сказал Искандер Гиниятуллин.

Он добавил, что норматив подачи тепла — две недели. Однако из-за перехода на индивидуальное приготовление горячей воды, поменялась и схема ее подачи — теперь она заготавливается не в центральных тепловых портах, а в самих домах, что позволяет быстрее подать тепло.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

К отопительному сезону в Казани заменили и реконструировали тепловые сети протяженностью более 41 километра. Проведена опрессовка магистральных и внутриквартальных сетей протяженностью 1,9 тысячи километра.

Отопительный сезон в Казани начался 5 октября. Детские сады, школы и больницы Казани начали обеспечивать теплом еще на прошлой неделе.



Несмотря на то, что тепло в трубах дано только сегодня, казанцы уже массово жалуются на то, что в коммунальных платежах за сентябрь стала появляться графа по оплате отопления. Власти заявили, что доначисления действительно происходят и связаны с опозданием в передаче показаний счетчиков.



Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Максим Кокунин