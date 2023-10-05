Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всемирный банк прогнозирует рост внутреннего валового продукта России на 1,6% в 2023 году. Об этом говорится в докладе организации о развивающихся рынках Европы и Центральной Азии.

Аналитики считают, что рост ВВП в 2024 году ожидается на уровне 1,3%. В 2025-м Всемирный банк ожидает рост ВВП России на 0,9%.

В сентябре глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что рост ВВП России по итогам 2023 года может составить от 2 до 3 процентов. При этом ВВП во II квартале 2023 года был все еще на 1,4 процента ниже максимума, достигнутого в I квартале 2022 года, то есть до начала СВО.

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Айрат Назипов