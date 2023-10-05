Татарстан вошел в перечень пилотных регионов для разработки госпрограмм научно-технологического развития

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Татарстан вошел в перечень пилотных регионов России для разработки госпрограмм научно-технологического развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

На форуме «Технопром» вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал поручение отобрать 10 пилотных регионов для проработки методологии внедрения и развития института руководителей по научно-технологическому развитию (РНТР). Отбор был проведен комиссией Госсовета по направлению «Наука» совместно с Минобрнауки и Российским центром научной информации.

С докладом о выполнении поручения выступил председатель комиссии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который, отмечая заинтересованность регионов, предложил расширить их пилотный состав, добавив еще 11 субъектов. Чернышенко и члены комиссии поддержали это предложение.

В группу пилотных регионов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Томская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области. Также дополнительно были включены: Тюменская, Самарская, Кемеровская, Челябинская, Белгородская, Тульская, Омская и Иркутская области, Пермский и Красноярский края, а также Мордовия.

Отобранные регионы займутся разработкой комплексных региональных госпрограмм научно-технологического развития. В дальнейшем их опыт будет масштабирован.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в апреле Кабинет министров Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие», которая будет реализовываться на территории республики до 2030 года. Предполагается, что за это время регион сформирует мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития, а также сможет оказаться в числе 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики. Более того, данный проект поможет войти в топ-3 ведущих российских научно-образовательных центров, а также выбиться в лидеры по развитию креативной экономики. Подробности — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин