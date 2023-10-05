Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сентябрь 2023 года стал самым теплым за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. Такая информация содержится в докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Средняя температура поверхности составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года.

— С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море. Температурные аномалии огромны — намного больше, чем все, что мы когда-либо видели в прошлом. Протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года, — рассказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики полагают, что рекордные температуры сохранятся в течение нескольких месяцев. Это может оказать воздействие на окружающую среду и общество.

В сентябре 2023 года в Казани зафиксировали три температурных рекорда. Все они пришлись на третью декаду месяца. Рекордные показатели были зафиксированы 21, 24 и 25 сентября.

Количество температурных рекордов сентября в Казани превысило их число за июнь — июль 2023 года. За летний период в городе зафиксировали всего один температурный рекорд — 28 июля воздух прогрелся до +34,5 градуса.

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Айрат Назипов