В Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и колебания атмосферного давления

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном изменении погоды 7—10 октября «в связи с выходом на Европейскую территорию России активных североатлантических циклонов». В республике ожидается похолодание до -1 градуса, сильный ветер, мокрый снег и значительные колебания атмосферного давления.

Ночью в пятницу, 6 октября, в Татарстане ожидается от +4 до +9 градусов и умеренный дождь на востоке. Днем прогнозируется от +13 до +18°С и небольшие осадки местами. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.



В выходные дни, 7 и 8 октября, и в начале следующей недели, 9 октября, в Татарстане будет преобладать пасмурная погода, температуры начнут опускаться. Временами ожидаются дожди.

Ночью 7 октября прогнозируется от +4 до +9 градусов, днем — от +9 до +14°С. В последующие двое суток ночные температуры будут в пределах 1—5 градусов тепла. Днем 8 октября ожидается от +6 до +11 градусов, 9 октября — от +3 до +8°С.

Мокрый снег и порывистый юго-западный, западный ветер в отдельных районах Татарстана возможен 8 и 9 октября. В воскресенье порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с, местами — до 24 м/с.



realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Во вторник, 10 октября, холодная погода сохранится. Ночные температуры опустятся еще ниже и составят от +2 до -1°С. Днем прогнозируется от +3 до +8 градусов. В отдельных районах республики ожидаются небольшие осадки.

— Изменение погодных условий будет сопровождаться значительными колебаниями атмосферного давления: в субботу и воскресенье ожидается его существенное понижение, в начале следующей недели — интенсивный рост, — сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Сегодня в Казани облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Днем в городе ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19 °С.



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Татьяна Демина