Беспилотники полетят над землей: в Казани возобновили обсуждение строительства «канаток»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Проект беспилотных канатных дорог реанимировали в этом году на форуме Kazan Digital Week. Говорить о нем начали 10 лет назад, реализовать хотели к 2021 году, но вмешались санкции — зарубежное оборудование стало недоступным. Теперь подрядчика рассчитывают найти в Самаре. Предложены три потенциальные локации, по словам идеологов проекта, идет процесс бизнес-планирования. Объем инвестиций пока не раскрывается.

Планирование длиною в 10 лет

В Казани возобновили обсуждение строительства сети беспилотных городских канатных дорог. На форуме Kazan Digital Week было подписано соглашение между ГК «Урбантех», Минтрансом Татарстана и НПО «Гулливер», предусматривающее сотрудничество в области строительства канатных дорог городского типа.

В настоящее время прорабатываются решения по локации канатной дороги и объему инвестиций, рассказал «Реальному времени» руководитель бюро маркетинга НПО «Гулливер» Андрей Калиниченко.

Проект канатных дорог был разработан компанией 10 лет назад. Уже тогда были подобраны подрядчики для прокладки трасс, просчитаны затраты и заключены предварительные соглашения с итальянской компанией Leitner и австрийской фирмой Doppelmayr. Для инвесторов были подготовлены варианты расчетов окупаемости проекта с учетом различных условий запуска и эксплуатации. Также было найдено взаимопонимание с городскими и республиканскими властями, говорит Калиниченко. Выпущен ряд документов, постановлений, решений, меморандумов, где утверждается создание региональной сети канатных дорог по технологиям итальянцев.

На форуме Минтранс Татарстана, ГК «Урбантех» и НПО «Гулливер» заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства канатных дорог. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Первая казанская сеть канатных дорог предполагала три локации — от технопарка «Новая Тура» и ЖК «Салават купере» до станции метро «Северный вокзал», от Верхнего Услона до станции метро «Кремлевская» и от ТЦ «Корстон» до «Ак барс Арены». По прогнозам, загрузка первой ветки составляла бы 10,5 млн поездок в год, второй — от 9 млн поездок в год, третьей — от 12 млн поездок в год.

Но вмешались антироссийские санкции. «История проекта не такая длинная, если учесть то, что все приходится делать впервые. Первая стадия всегда проходит трудно, — признает Калиниченко. — Она требует осмысления, расчетов, привлечения специалистов из разных областей, сбора информации, поиска чужого опыта, поиска подрядчиков, поиска инвесторов, проверки разных версий, первых переговоров, согласования с контролирующими органами, с планами градостроительства».

Трудности появились из-за невозможности сотрудничать со многими иностранными производителями. «Но мы находим новые рабочие решения. Стадия подготовки продолжается. Зато потом такие проекты будут создаваться очень быстро, один за другим», — обещает он.



Сегодня потенциальными подрядчиками проекта может выступить самарская компания СКАДО — отечественное предприятие по монтажу и эксплуатации канатных транспортных систем. Объем инвестиций в строительство пока не называется.



Первая казанская сеть канатных дорог предполагала три локации, в том числе от Верхнего Услона до станции метро «Кремлевская». скриншот realnoevremya.ru презентации ЦТМ «Казанский перевозъ»

Город нуждается в новом виде транспорта



«Городские канатные дороги — это прежде всего часть пассажирского общественного транспорта. Ограничений для канатных дорог практически нет, они с легкостью преодолевают жилые здания, реки, овраги, лесные насаждения, объекты инфраструктуры и беспрепятственно «облетают» любые транспортные пробки, — говорит Андрей Калиниченко, — При правильной интеграции в план города для городской канатной дороги не существует никаких границ: дизайн и оснащение подбираются индивидуально в зависимости от культурно-исторических особенностей, местных реалий и предпочтений жителей города».

В ближайших планах, по словам спикера, выработать стратегию делового сотрудничества, которое началось на Kazan Digital Week.



«Мы видим, что город очень нуждается в новом виде транспорта, который может помочь немного разгрузить транспортную сеть. К тому, же такой красивый проект обязательно привлечет внимание туристов», — считает он.



Городские канатные дороги популярны в Америке, в Бразилии, в Китае, в Японии, во Франции. «Есть канатные дороги, которым уже больше 100 лет. Самая старая канатная дорога работает в Праге. Ей недавно исполнилось 120 лет. И все они продолжают успешно функционировать», — отмечает он. Интересная реверсивная канатная дорога «Крылья Татева» построена в Армении. Официальное открытие канатной дороги состоялось 16 октября 2010 года. Тогда же канатная дорога «Крылья Татева» была включена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая длинная в мире реверсивная канатная дорога, которая движется без остановок. Кстати, рекордная у воздушного пути не только длина — 5 752 метра, но и сроки строительства — всего 10 месяцев.



Ограничений для канатных дорог практически нет. скриншот realnoevremya.ru презентации ЦТМ «Казанский перевозъ»

«Мы собираемся поставить свой рекорд и построить канатную дорогу через Волгу от центрального стадиона до Верхнего Услона. Рекорд заключается в том, что это будет самая большая протяженность над водой, около 8 километров», — обещает Андрей Калиниченко.

«Общественный транспорт — это, как правило, дотационная область. Стоимость строительства дорог, мостов, трамвайных путей или метро обходится очень дорого», — говорит Калиниченко. Но канатные дороги по себестоимости в несколько раз ниже, чем любой городской вид транспорта. «К тому же требуются очень небольшие сроки на непосредственное строительство линии канатных дорог. Поэтому окупаемость гарантировано происходит. Все зависит от протяженности маршрутов и технологий строительства. Имеющиеся подобные системы в Нижнем Новгороде и в Москве окупились за 7—8 лет», — рассказал он.

Казанские проекты еще проходят стадию точных расчетов. Но Калиниченко уверен в коммерческом успехе этого предприятия.

«Надо уходить под землю или парить над землей»

Федеральные автомобильные дороги России характеризуются высокой загрузкой, особенно на подходах к региональным центрам и другим крупным городам. Например, интенсивность движения на выходящих из Москвы радиальных дорогах составляла в 2021 году от 30 до 70 тысяч автомобилей в сутки. В современных городах России уже давно сложилась тяжелая транспортная ситуация, которая влечет за собой и другие общественные и социальные проблемы.

Федеральные автомобильные дороги России характеризуются высокой загрузкой. Инна Серова/ realnoevremya.ru

«Города растут, борьба за свободные участки земли становится все жестче. Слаборазвитая транспортная инфраструктура, плотно застроенный центр, периферийные районы с плохим транспортным сообщением — все это реалии современного города. Строительство новых надземных дорог не представляется возможным, подземных — очень дорого. Эти проблемы знакомы практически каждому большому городу. Выход из этого положения один — строительство нового уровня транспортного сообщения», — поясняет инициатор и автор проектов городских канатных дорог в Татарстане, директор НПО «Гулливер» Дамир Алтынбаев.

Кроме того, во всем мире идет серьезная борьба за чистоту окружающей среды. Европейские автопроизводители отказываются от выпуска автомобилей с ДВС и переходят на электродвигатели нового поколения. Однако пока нет решения по поводу борьбы с городской пылью. Анализы воздуха в современных городах показали, что в его составе содержится специфическая и очень вредная для здоровья составляющая. Это мелкие частицы асфальта и резиновых покрышек. Автомобильные шины изнашиваются и городские дороги стираются под действием шипованных колес. Вся городская пыль на половину состоит из таких материалов. Городскому жителю приходится всем этим дышать. Появление электротранспорта, беспилотных такси не ускорит городское движение и не избавит улицы от пробок. Для увеличения пассажиропотока нужно уходить вниз, под землю или парить над землей. В некоторых городах временным решением стало строительство эстакад и многоярусных развязок. Но, это очень дорогой способ, впрочем, как и строительство подземного метро, объясняет Алтынбаев.

Канатные дороги тянут свои кабинки на высоте 80—100 метров над землей. Для прокладки новых канатных трасс не требуется вырубка деревьев. Канатка — это беспилотный и безвредный вид транспорта, потребляющий ничтожно мало электроэнергии.

Эксплуатация такого вида транспорта считается самой дешевой, уверен идеолог проекта. Затраты энергии на перевозку одного пассажира на канатной дороге меньше, чем на метро или трамвае в несколько десятков раз. Например, современный подъемник в г. Кобленц (Германия) с производительностью 3 600 человек/час в каждом направлении, для транспортировки одного пассажира потребляет 0,1 кВт·час. Это равносильно энергии, потребляемой обычным бытовым феном для сушки волос за 5 минут работы. В одну сторону на этой дороге едет 9 кабинок по 35 человек. Таким образом, канатная дорога потребляет 31,5 кВт·час при полной загрузке.

В мире, по словам Алтынбаева, сегодня запускается по 10 новых канатных дорог в месяц.

