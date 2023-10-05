Украинские войска потеряли свыше 90 тысяч человек с начала контрнаступления

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Потери украинских войск в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные потери, озвучил статистику президент России Владимир Путин.

— 557 танков, почти 1 900 различных бронемашин, — прокомментировал президент.

Российский лидер подчеркнул, что у России есть понимание в плане дальнейшего ведения спецоперации. Он заверил, что страна добьется своих целей.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В начале сентября президент России Владимир Путин сообщил, что потери украинской стороны достигли 71 тысячи человек с начала контрнаступления. Глава государства также назвал операцию Украины провалом. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.



Сегодня глава государства рассказал, что бюджет России справляется и в будущем справится с проведением специальной военной операции. Он уточнил, что в стране примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность. При этом все ранее заявленные планы развития России, все соцобязательства в полной мере выполняются.



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Айрат Назипов