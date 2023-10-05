Лучшие санатории России с точки зрения бизнеса: «Бакирово» взлетел, «Форос» — рухнул

Санаторий из Татарстана впервые вошел в топ-20 рейтинга здравниц России по показателям бизнеса. Прибыль организаций республики выросла в 4 раза

Фото: скриншот realnoevremya.ru c сайта Ассоциации оздоровительного туризма

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский санаторий «Бакирово» занял 18-ю строчку в рейтинге Ассоциации оздоровительного туризма по экономическим показателям здравниц. Тем временем не чуждый республике крымский «Форос» рухнул сразу с 17-й на 37-ю позицию. Об этом стало известно по итогам Всероссийского форума «Инвестиции в развитие здоровой страны», где российская Ассоциация оздоровительного туризма презентовала восьмой рейтинг «Топ-100 лучших российских здравниц по инвестпривлекательности». Эксперты оценивали не качество отдыха и отзывы пациентов, а экономику и масштабы бизнеса: загрузку номерного фонда, производительность труда, рентабельность EBIT, отношение долга к выручке, динамику выручки в 2022 году по отношению к 2021-му.

Загрузка санаториев Татарстана выросла на 15%

В этот раз в АОТ были поданы семь заявок из республики. Помимо «Бакирово», только один санаторий из Татарстана — «Радуга» — вошел в список ста лучших, заняв 90-е место.

— В 2022 году санаторно-курортным организациям Республики Татарстан удалось увеличить загрузку мощностей на 15% к 2021 году. В этих условиях здравницы демонстрировали политику, направленную одновременно и на рост доходов, и на снижение расходов, существенно увеличив прибыль — в 4,2 раза, — рассказали «Реальному времени» в АОТ.

скриншот realnoevremya.ru рейтинга АОТ

В АОТ напомнили, что на данный момент в России действуют более 1,5 тысячи санаториев. В тройку лидеров традиционно вошли санаторная сеть «РЖД-Здоровье», санаторий «Заполярье» (Краснодарский край), санаторий «Янган-Тау» (Башкирия).



скриншот realnoevremya.ru с youtube.com

Что касается «Бакирово», то впервые санаторий попал в рейтинг АОТ в 2018-м году — на 19-ю позицию. Далее результаты ухудшались: за 2020-й год санаторий оттеснили на 41-е место, в 2021-м здравница откатилась еще на 10 строчек вниз.

Комментируя результаты текущего рейтинга, директор санатория «Бакирово» Наиль Шайхутдинов рассказал «Реальному времени» о планах здравницы. Так, сейчас готовится проект спа площадью 1000 кв. м.

— С 1 декабря мы должны уже начать ремонт, — отметил он.

Крымский фактор

В АОТ для «Реального времени» прокомментировали и итоги работы крымского санатория «Форос». Напомним, что в начале 2016 года Федерация профсоюзов Татарстана победила на открытом аукционе по его покупке. Стоимость сделки составила 1,4 млрд рублей. До этого санаторий был национализирован после вхождения полуострова Крым в состав России в марте 2014 года.

По итогам 2019 года санаторий занял 65-ю строчку, в 2020-м переместился на 21-е место. А в двадцатку, замыкая этот ряд, он вошел в 2021 году. Свежий рейтинг оттеснил здравницу сразу на 17 позиций — на 37-е место. «Реальное время» обратилось за комментариями к дирекции санатория, но на момент публикации ответа не поступило.

скриншот realnoevremya.ru с yandex.ru/maps

Тем не менее в другом прославленном санаторном учреждении полуострова, в ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны России), ситуацию прокомментировали по-военному лаконично: «Сейчас время сложное для крымчан, но все стараются».

Самый лучший год

По данным Республиканской ассоциации санаторно-курортных организаций «Санатории Татарстана», на данный момент в республике работают порядка 39 здравниц. Номерной фонд составляет 10,5 тысячи номеров.



— Потенциал наших санаториев для отдыха — более 300 тысяч гостей в год. Но по факту мы принимаем 170—180 тысяч, — рассказал «Реальному времени» президент РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

По его словам, одна из проблем нереализованных возможностей — это незнание собственных здравниц.

— Если мы берем жителей нашей республики, то многие очень слабо ориентируются. Несколько лет назад мы проводили анкетирование жителей Казани и гостей столицы на знание санаторно-курортной отрасли Республики Татарстан. Один из вопросов в анкете звучал так: «Сколько санаториев в Республике Татарстан?». Предлагалось несколько вариантов ответа: 1—3, 4—6, 7—9 и т.д. Подавляющее большинство ответило, что от трех до пяти, то есть знания не то что о возможностях, а вообще о наличии санаторно-курортных учреждений очень и очень слабые, — констатировал Терентьев.

realnoevremya.ru / Максим Платонов

При этом Татарстан имеет богатую историю в этой сфере деятельности.

— Это не просто красивые слова. Еще во времена Советского Союза в Казани располагалась организация «Татарстан-курорт». Вся страна была поделена, все здравницы были поделены по территориальному признаку. В «Татарстан-курорт» входили здравницы Поволжья, областей, республик Поволжья. Европейская часть, уральские здравницы, санатории Центральной России имеют достаточно мощный потенциал для развития, оставшийся еще с тех времен, — отметил Терентьев.

Тем не менее татарстанские санатории на данный момент все же демонстрируют неплохие показатели.

— По итогам 2023 года мы ожидаем рекордную заполняемость. Это будет самый удачный год за 20 лет, с момента начала мониторинга в 2002 году. С этого года ведутся данные Росстата. Летом у многих санаториев загрузка была под 100% и даже больше. С учетом дополнительных мест, детских размещений. Здесь есть свои плюсы, но и минусы. Санатории работают с высокой загрузкой, а это влияет на качество, на сервис. Мы видим, что уже есть нарекания в части сервисной составляющей, — добавил глава РАСКУ «Санатории Татарстана».

В амбициозных планах ассоциации — войти в топ-5 регионов по загрузке санаторно-курортных учреждений. В настоящее время это 7—8-е места.

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