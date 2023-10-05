Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/ поздравление с Днем учителя

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил педагогов с их профессиональным праздником — Днем учителя, сообщает пресс-служба Кремля.

— Искренне рад поздравить всех учителей, наставников, педагогов с Днем учителя. Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране, — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что учитель — это «не просто профессия». По словам российского лидера, это «призвание, благородная, важнейшая по сути своей миссия»:

— Ваш труд, терпение, забота и поддержка помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни, — сказал он.

Как считает президент, профессионализм, талант, неравнодушие преподавателей необходимы для того, чтобы сохранять преемственность поколений, сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия. По его мнению, это нужно, чтобы идти вперед в той динамике, которую требует нынешний мир.

Также российский лидер высказался о растущей значимости конкурсов профессионального мастерства, «которые помогают сильным, увлеченным своим делом педагогам получить признание коллег и общества, в целом укрепляют престиж педагогических специальностей».

— Идущий сейчас Год педагога и наставника — это еще один знак глубокого, искреннего уважения к вашему труду, и мы обязательно будем расширять меры поддержки учителей, — подчеркнул президент России.

Он еще раз пожелал педагогам здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов. Путин подчеркнул, что для каждого учителя это в первую очередь «успехи и победы ваших учеников, которые без всякого преувеличения определят будущее нашей страны».

В школах Казани на сегодняшний день работают более 8,5 тысячи педагогов. Перед началом нового учебного года власти Казани рассказывали, что за последние 5 лет в казанские школы пришло более 1,8 тысячи молодых учителей.



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Илина Хакимова