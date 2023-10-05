«Стоит задача строительства нового мира»: Владимир Путин на «Валдае» — главное

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сегодняшняя тема встречи — «Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех». Еще днем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление российского лидера будет «содержательным и важным». Действительно, в своей речи Путин затронул практически все изменения в мире, которые произошли за последние 20 лет. Основные тезисы — в материале «Реального времени».

«Время как будто бы сжимается»

Свое выступление глава государства начал с заявления, что «перед нами стоит по сути задача строительства нового мира».

— На определяющих этапах ответственность интеллектуалов чрезвычайно велика, — обратился он к участникам встречи. По словам президента, в начале ХХI века все надеялись, что государства и народы извлекли уроки из затратной идеологической конфронтации, и убедились в том, что эгоизм в международных отношениях неизбежно заведет в тупик. Равно как и попытка навязать всем свои интересы. Это, как считает Путин, должно было стать очевидным, но не стало.

За 20 лет в мире и в стране произошли серьезные изменения, а в период смены мирового устройства время сжимается, заявил президент.

— За годы работы клуба и в мире, и в нашей стране произошли серьезные изменения, если не сказать огромные, колоссальные изменения. По историческим меркам срок 20 лет не такой и большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается, — сказал он.

По словам главы государства, Россия преодолела кризис, возникший после распада СССР, и рассчитывала включиться в справедливое мироустройство, но готовность к взаимодействию «некоторые поняли превратно» — «как признание, что Россия готова действовать в чужом фарватере».



— Поняли как покорность, как готовность к тому, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в холодной войне. По сути — как признание, что Россия готова руководствоваться не своими собственными национальными интересами, а чужими интересами. Все эти годы мы не раз предупреждали: такой подход ведет не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта. Но слушать и слышать нас никто не собирался, никто не хотел, — сказал Путин.

— Самонадеянность наших так называемых партнеров на Западе, вы знаете, просто зашкаливала, по-другому и сказать невозможно. США и их сателлиты твердо взяли курс на гегемонию: военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную — ценностную, — подчеркнул президент.

По словам президента, сегодня Запад не может остановиться в поглощении топлива для своего поддержания в виде природных, технологических и человеческих ресурсов, аргументы и увещевания России игнорировались.

Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, накопленная веками колониальной политики.

— История Запада — по сути хроника бесконечной экспансии. Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида, ей все время нужно новое «топливо» для поддержания себя самой — природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму, предложения просто игнорировались. Поэтому Запад просто не может остановиться и не собирался этого делать. Наши аргументы, увещевания, призывы к разуму предложения просто игнорировались, — сказал он.

«Мы не начинали так называемую войну на Украине»

Президент также заявил: «Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить», — сказал он. По его словам, государственный переворот в Киеве в 2014 году — кровавый и антиконституционный — также устраивала не Россия.

Владимир Путин подчеркнул, что российское государство в это время занималось поддержкой крымчан и севастопольцев, никого не запугивало в нацистском духе и не грозилось расправиться с теми, кто хотел говорить на своем языке, добавил он.

— Послушайте, здесь же все — информированные, грамотные люди. Хорошо можно мозги, извините за моветон, «запудрить» миллионам людей, которые воспринимают реальную действительность из средств массовой информации. Но вы-то знаете, что происходило: на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли. Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим.

Война, начатая киевским режимом при прямой поддержке Запада, идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее, заявил Путин.

— И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна, — заявил он.

«Хочется так и сказать: протрите глаза»

Как подчеркнул Путин, миру навязывают искусственные геополитические конструкции, создают закрытые блоковые форматы.

— Мы видим это в Европе, где уже десятилетиями проводится нахрапистая линия по расширению НАТО, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на юге Азии, где пытаются сломать открытую и инклюзивную архитектуру сотрудничества. Блоковый подход, назовем вещи своими именами, — это ограничение прав и свобод государств на собственное развитие, попытка загнать их в определенную «клетку» обязательств. Это в известной степени — и это очевидная вещь — отъем части суверенитета, а затем — и очень часто — навязывание решений в других сферах помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфере экономики, как это сейчас происходит в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. Пояснять не нужно — если нужно, то в ходе дискуссии после моего вступительного слова поговорим об этом поподробнее. Для этого международное право пытаются подменить «порядком» — каким «порядком»? — основанным на неких «правилах». Каких «правилах», что это за «правила», кем они изобретены — совершенно не понятно. Это просто дурь какая-то, чушь. Но это же пытаются внедрять в сознание миллионов людей. «Надо жить по правилам». По каким «правилам»-то? — заявил президент России.

По словам Путина, Запад, и особенно США, не просто устанавливают произвольно такие «правила», но и поучают, кто и как должен их исполнять:

— Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: «Вы должны…», «Вы обязаны…», «Мы вас серьезно предупреждаем…» Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы, и, правда, все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества? Хочется так и сказать: протрите глаза, эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется, никогда.

«Россия была, есть и будет основой мировой системы»

По словам Путина, Россия — самобытное государство-цивилизация.

—В такой формулировке точно и емко отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней — основные принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся. В нашем понимании цивилизация — многогранное явление. Его, безусловно, трактуют по-разному. Была и откровенно колониальная интерпретация: есть некий «цивилизованный мир», который служит образцом для остальных, все должны следовать этим стандартам, образцам, а кто не согласен — тех загонят в «цивилизацию» дубинкой «просвещенного» господина. Эти времена, как я уже только что сказал, прошли, и наше понимание цивилизации совершенно иное, — заявил он.

Владимир Путин назвал шесть принципов, к которым стремится Россия и к соблюдению которых приглашает присоединиться всех друзей и коллег.

— Надо отдавать себе отчет, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И такое понимание в России есть. Первое — мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда, — сказал он.

Вторым принципом глава государства назвал многообразие мира, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития. «Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя, должно быть запрещено», — подчеркнул российский лидер.

Третье, по его словам, это максимальная представительность. «Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других. Мир будущего — это мир коллективных решений», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, решения должны приниматься на том уровне, на котором они наиболее эффективны, и теми участниками, которые способны внести значительный вклад в урегулирование конкретной проблемы. «Не один решает за всех и не все даже решают обо всем, а те, кого непосредственно касается тот или иной вопрос, договариваются о том, что и как делать», — сказал он.

Четвертый принцип, как отметил глава государства, это всеобщая безопасность и прочный мир, построенные на интересах всех — от великих государств до малых стран. Путин заявил, что главное — освободить международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холодной войны. «Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других как на партнеров второго сорта или как на изгоев или дикарей», — рассказал президент.

— Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже сказал об этом дважды, в прошлом. Страны и народы четко осознают свои интересы и возможности и готовы полагаться на себя, и это приумножает силы. Всем должен быть обеспечен доступ к благам современного развития, — сказал он.

Шестой принцип — это равноправие, подчеркнул российский лидер. По его словам, больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных. «Это квинтэссенция всего исторического опыта человечества», — заключил глава государства.

— Таковы принципы, которых мы хотим придерживаться сами и к соблюдению которых мы приглашаем присоединиться всех наших друзей и коллег. Россия была, есть и будет одной из основ мировой системы, готовой к конструктивному взаимодействию со всеми, кто стремится к миру и процветанию, готовой к жесткому противодействию тем, кто исповедует принципы диктата и насилия. Мы уверены, что прагматизм и здравый смысл восторжествуют, а многополярный мир утвердится, — заявил Путин.

«У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики»

Далее президент России перешел к общению с модератором встречи. Путин заявил, что бюджет страны «не резиновый», «но пока справляемся».

— У нас рекордно низкая безработица. У нас естественным образом началась структурная перестройка экономики, — отметил он.

По его словам, Россия сегодня полностью обеспечивает себя по всем основным продовольственным товарам: «То же самое происходит в промышленности. Прежде всего в перерабатывающих отраслях».

Говоря о бюджете, Путин заявил, что расходы на оборону и безопасность выросли в два раза.

— Но при этом у нас профицит бюджета в этом квартале свыше 660 миллиардов рублей. Это вполне здоровый бюджет и здоровая экономика. Сказать, что мы чрезмерно тратим на пушки, а не на масло, — это не так. Все обязательства в полной мере исполняются, — сказал президент.

«Это было вопросом времени: когда Азербайджан начнет наводить конституционный порядок на своей территории»

Говоря о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Путин заявил, что Россия много раз предлагала Армении, армянским друзьями пойти на компромиссы — Азербайджану вернуть пять районов вокруг Карабаха и таким образом сохранить связь. Однако в Ереване заявили, что это создаст для них угрозы.

По словам президента России, страна готова была через механизмы ООН гарантировать безопасность Лачинского коридора и армян, проживающих на этой территории, но Москве ответили: «Мы будем сражаться».

— Послушайте. Они через несколько дней выйдут в тыл и прорвут ваши укрепления в районе Агдама. Что будете делать? Ответ: будем сражаться, — рассказал Путин о переговорах с Ереваном.

Он же напомнил, что Армения еще в 2020-м признала Карабах частью Азербайджанской Республики.

— Это было вопросом времени: когда Азербайджан начнет наводить конституционный порядок на своей территории, — добавил российский президент. И отметил, что в Карабахе почти не осталось армян.

Как заявил Путин, Запад должен был подумать о судьбе армян в Карабахе.



— Но никто не хотел этим заниматься. У нас там миротворцы погибли, защищая людей в Карабахе. Под защиту наших миротворцев пришли тысячи беженцев, — заявил Путин.

«Никакому вменяемому человеку не придет в голову применить против РФ ядерное оружие»

Владимир Путин заявил, что ответ России на ядерный удар по ее территории является абсолютно неприемлемым для любого агрессора, потому как шансов на выживание у противника не останется.

— Никакому вменяемому человеку не придет в голову применить против РФ ядерное оружие, — подчеркнул он.

Как обозначил российский лидер, в Военной доктрине России обозначены две причины возможного применения ядерного оружия: удар по территории страны и угроза существования государства.

Вместе с этим президент добавил, что Россия может отозвать договор о запрете ядерных испытаний, тем самым поступив зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали соответствующий документ. При этом Путин заявил, что в стране фактически закончены работы над ракетами «Сармат» и в настоящее время осталось лишь разобраться с бюрократическими процедурами.

— «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время, — сказал он.

Также, по словам президента, Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия. Как сообщил Путин, уже проведено последнее успешное испытание «Буревестника» — крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой.

«Мы спокойно идем к достижению своих целей»

Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины только с начала июня в ходе своего контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч человек.

— Сейчас только с начала так называемого контрнаступления, это последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса, — сказал он.

Вместе с этим глава государства заявил, что у России есть понимание о том, как правильно реализовывать поставленные цели специальной военной операции, и она их добьется.

— У нас есть свое понимание — что и как двигается, мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нужно добавить. Мы спокойно идем к достижению своих целей и, уверен, мы их добьемся — реализации этих задач, которые мы перед собой ставили, — подчеркнул президент.

В целом, как отметил Путин, сегодня денацификация Украины является всеобщей целью.

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