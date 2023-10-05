«Я верил в правосудие»: экс-главе «Средволгаводхоза» присудили миллион за незаконные обвинения и год ареста

Фото: предоставлено realnoevremya.ru адвокатами оправданного

Сегодня Вахитовский райсуд Казани обязал Минфин РФ выплатить 1 млн рублей бывшему врио руководителя ФГУ «Средволгаводхоз» Артему Филиппову. Это компенсация морального вреда за его незаконное привлечение к уголовной ответственности с водворением в СИЗО, сообщил «Реальному времени» адвокат оправданного Сергей Муханов.



В июне 2020-го Филиппова арестовали по подозрению во взятке в 400 тысяч рублей от исполнителей госконтракта на очистку берегов и акватории Куйбышевского водохранилища по нацпроекту «Экология». Позднее ему предъявили еще и растрату в 362 тысячи путем премирования самого себя в период совмещения должностей главного инженера и врио руководителя «Средволгаводхоза».

Вину арестованный не признавал, клялся в суде детьми, что не совершал преступлений, но провел под стражей 502 дня — это 1 год и 4,5 месяца. Его освободили в октябре 2021-го — после оглашения приговора. При этом в прениях гособвинитель запрашивал для Филиппова 10 лет колонии со штрафом 12 млн рублей, тогда как адвокат подсудимого Рамиль Ахметгалиев указывал на алиби своего клиента, нестыковки в обвинении и неоднократную корректировку показаний предполагаемого взяткодателя и его жены-сотрудницы «Средволгаводхоза», которая по факту курировала работу своего мужа по контракту учреждения на очистку берегов.

Напомним, контракт выполняла компания «Телесвязь», руководителей которой осудили за хищение 1,4 млн рублей при выполнении работ по нацпроекту.

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Московский райсуд Казани под председательством судьи Николая Захарова полностью оправдал Филиппова за отсутствием события преступления по двум статьям и признал право на реабилитацию. Вышестоящие инстанции признали приговор законным.

В интервью «Реальному времени» оправданный вспоминал, как после задержания оперативники МВД убеждали: надо признавать вину и тогда есть надежда на мягкую меру пресечения и приговор. Говорили: «Если сейчас поедете в СИЗО, одна дорога будет — в лагерь...» «Но я надеялся, я все-таки верил в правосудие...» — говорил Филиппов.

В заседаниях Вахитовского суда по иску о реабилитации Артем Филиппов не участвовал. Его интересы представлял Сергей Муханов — коллега Рамиля Ахметгалиева, партнера адвокатского бюро «А2К».

В иске адвокат указывал — в результате незаконного и необоснованного обвинения резко ухудшилось отношение не только к его клиенту, но и членам его семьи, включая детей. В свиданиях с ними в период пандемии Филиппову отказывали, так что младшая дочка после освобождения его просто не узнала, испугалась. Оправдательный приговор пока не помог восстановить подорванную репутацию — в трудоустройстве ему отказывали, на бирже труда предлагали лишь ту работу, на которой нужна не голова, а крепкие мышцы. При этом его семья распалась.

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С учетом перенесенных страданий в СИЗО, на суде и текущих проблем оправданный оценил моральный вред в 6,5 млн рублей. На заседании суда представитель прокуратуры поддержал претензию Филиппова к Минфину, но просил удовлетворить «соразмерно разумным требованиям».

Минфином в суд были направлены возражения и заявление о рассмотрении дела без участия представителя ответчика.

Сегодняшнее решение в силу пока не вступило.