Решение о начале отопительного сезона приняли все муниципалитеты Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане все 45 муниципальных образований — 43 района и два городских округа — приняли решение о начале отопительного сезона. Они начали подачу тепла в социальные объекты и жилые дома, сообщили в Минстрое республики.

По оперативной информации ведомства, в Татарстане запустили 2 096 котельных. Это 65% от их общего количества.

На сегодняшний день в Татарстане отопление есть более чем в трети многоквартирных домов — в 7 044, или 39%. Теплом обеспечено 2 158 объектов образования — 66% от общего числа.

По состоянию на 19 сентября в Татарстане решение о начале отопительного сезона приняли 13 муниципальных образований — он стартовал в Агрызском, Аксубаевском, Апастовском, Арском, Бавлинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Черемшанском и Ютазинском районе. К концу прошлого месяца их количество увеличилось до 35.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани отопительный сезон стартовал 5 октября. Норматив подачи тепла в многоквартирные дома — две недели. На сегодняшний день подключены к отоплению 49% школ, детских садов и больниц города.



Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Татьяна Демина