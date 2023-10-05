Шавкат Мирзиёев и Рустам Минниханов подвели итоги форума регионов «Россия — Узбекистан»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Более 700 представителей бизнеса из 19 регионов России и 12 регионов Узбекистана приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества, который прошел в Казани. Об этом стало известно на подведении итогов мероприятия.

В обсуждении итогов форума приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает пресс-служба главы республики.

Мероприятие проводилось для расширения практического сотрудничества между деловыми кругами и организациями России и Узбекистана. Кроме того, в рамках деловой программы состоялось обсуждение вопросов расширения двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, промышленной, туристической и молодежной сферах.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Татарстан сегодня. Это первый регион, который он посещает в рамках официального визита в Россию. Он уже успел посетить выставку промышленного потенциала республики. Также у него запланирован визит в технопарк имени Башира Рамеева.



Раис Татарстана Рустам Минниханов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Минпромторга России Денис Мантуров на выставке промышленного потенциала республики. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Напомним, о том, что президент Узбекистана посетит Россию с официальным визитом, стало известно 4 октября. В стране он будет находиться с 5 по 7 октября. Он намерен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.



По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть.

Татарстан — это исторически и культурно близкая для братской страны площадка интеграции на рынок России узбекских товаров, считают эксперты. Тем временем, по мнению предпринимателей, опрошенных «Реальным временем», двум лидерам надо в первую очередь решить вопросы логистики товаров и добиться снижения цен — особенно на овощи и фрукты из Узбекистана.



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Максим Кокунин