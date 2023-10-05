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Владимир Путин рассказал о расходах на спецоперацию

17:42, 05.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин рассказал о расходах на спецоперацию
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Бюджет России справляется и в будущем справится с проведением специальной военной операции. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он уточнил, что в стране примерно в два раза возросли расходы на оборону и безопасность. При этом все ранее заявленные планы развития России, все соцобязательства в полной мере выполняются, заверил Владимир Путин.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

На этой неделе министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что в приоритете бюджета — обеспечение нужд армии для достижения целей СВО и потребностей оборонной промышленности. По его словам, запланированные на следующий год ресурсы «позволяют полностью обеспечить задачи специальной военной операции».

Напомним, о начале спецоперации Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности — в сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансыБюджетОбществоВласть
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