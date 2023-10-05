«Внешнего воздействия на самолет не было»: Владимир Путин — о гибели Евгения Пригожина

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео t.me/mk_ru (архив)

Президент России Владимир Путин высказался о крушении самолета Евгения Пригожина. Он подчеркнул, что внешнего воздействия на самолет руководства компании «Вагнера» не было.

— Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель СК докладывал. В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт, — сказал российский лидер.

Он уточнил, что следствие по делу еще не завершено.

скриншот realnoevremya.ru трансляции с сайта ru.valdaiclub.com

— К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина, — добавил он.

Напомним, 23 августа в Тверской области, вблизи Куженкино, упал частный самолет Embraer Legacy. В результате крушения самолета погибли 10 человек, в том числе Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин — руководитель ЧВК «Вагнер».

В августе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что по делу о крушении самолета рассматриваются разные версии. Он подчеркнул, что делом занимается Следственный комитет России, и отверг возможность международного расследования инцидента.



В конце июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с заявлениями, которые в ФСБ расценили как фактические «призывы к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». В итоге в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело «по факту организации вооруженного мятежа», которое позже, после достижения договоренностей, благодаря президенту Белоруссии Александру Лукашенко, прекратили.



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Айрат Назипов