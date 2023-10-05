Владимир Путин: Россия выступает за равноправие всех государств

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна выступает за равноправие всех государств. Он считает, что «никто не должен подчиняться и ставить свои интересы в зависимость от других».

— Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. мы десятилетиями говорим о неделимости безопасности, о том, что невозможно обеспечить безопасность одних за счет безопасности остальных. Гармония в этой сфере достижима, надо просто отбросить гордыню, спесь и перестать смотреть на других, как партнёров второго сорта или как на изгоев и дикарей, — сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Российский лидер констатировал — всем странам должен быть обеспечен доступ к благам современного развития. Россия выступает «за справедливость для всех», подытожил он.

На заседании Владимир Путин заявил, что перед Россией стоит задача строительства нового мира. Он уточнил, что за 20 лет в мире произошли серьезные изменения.

Также он рассказал, что Запад навязывает миру искусственные геополитические конструкции. Президент России посоветовал «протереть глаза», так как «эпоха колониального владычества давно закончилась».

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Айрат Назипов