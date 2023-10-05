В Абхазии появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в Очамчирской бухте республики появится пункт постоянного базирования кораблей Военно-морского флота России. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщают «Известия».
По его словам, это решение направлено на повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии. Такого рода взаимодействие продолжится, заверил Аслан Бжания, потому что «безопасность превыше всего».
Он уточнил, что в области военного сотрудничества с Россией уже проделано немало работы, но впереди еще «очень много шагов». С определенной периодичностью проходят учения, налажено взаимодействие по военно-техническому сотрудничеству.
— Россия оказывает нам поддержку, постоянно наши специалисты проходят повышение квалификации в специальных заведениях страны, поэтому этот вопрос, конечно же, никогда не сходит с повестки дня, — добавил Аслан Бжания.
Напомним, в конце прошлого месяца секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что республика может стать участником Союзного государства России и Белоруссии, если установит отношения с Минском.
— Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши — в Белоруссии, — говорил он.
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