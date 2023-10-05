Татарстанский педагог из Иннополиса стал призером конкурса «Учитель года — 2023»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Преподаватель математики из татарстанского Лицея Иннополис Арман Костанян стал призером конкурса «Учитель года России — 2023». Об этом сообщает «РИА Новости».

Победителем конкурса стал учитель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране Олег Янковский. Его имя объявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Также призерами стали учитель физкультуры из Луганской Народной Республики Антон Кандауров, учительница английского языка из Чечни Бэлла Яндиева и учитель физики из Белгородской области Михаил Ладных.

Напомним, 5 октября в России празднуется День учителя. В целом весь 2023 год объявлен указом президента страны Годом педагога и наставника. Его миссия — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

На сегодняшний день в школах Казани работают более 8,5 тысячи педагогов. Перед началом нового учебного года городские власти рассказывали, что за последние 5 лет в учебные учреждения пришло более 1,8 тысячи молодых учителей.



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Максим Кокунин