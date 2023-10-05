Владимир Путин: «Перед нами стоит задача строительства нового мира»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент России Владимир Путин заявил, что перед страной стоит задача строительства нового мира. Об этом он сказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

— Перед нами стоит задача строительства нового мира. За 20 лет в мире произошли серьезные изменения, а когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается, — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что слышать Россию никто не собирался, а самонадеянность Запада «просто зашкаливала».

realnoevremya.ru (архив)

— Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но нашу готовность некоторые поняли превратно — как покорность, — добавил глава государства.

В прошлом году президент России Владимир Путин также выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». В своей речи он затронул политику Запада, призвав его не сваливать все на «козни Кремля» и включить мозги, объявил, что Москва считает неизбежным формирование новых финансовых платформ, а также предупредил, что впереди самое опасное и важное десятилетие со времен Второй мировой войны.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов